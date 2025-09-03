Сепаратистський мітинг в окупованому Донецьку у 2017 році. Фото: росЗМІ

У відомстві Роснедра, яке опікується всіма корисними копалинами РФ та захопленими в України територіями діжу розчаровані становищем справ у так званих ДНР та ЛНР. Виявилось, що з вуглем там величезні проблеми й добувати його дуже важко.

Про це повідомляють росЗМІ.

Що не так з донбаським вуглем

Голова Роснедр Олег Казанов заявив, що запаси вугілля на Донбасі становлять 5% від усіх у Росії. Проте суть в тому, що з цих 5% видобувається лише 0,4-0,5% від загальноросійського.

"З одного боку, там видобувається вугілля високої якості, це хороші марки. У тому числі є і коксівне вугілля. З іншого боку, там здійснюється шахтний видобуток. А це великі глибини й значний ступінь виробленості запасів", — сказав чиновник РФ.

За словами Казанова, на Донбасі дійсно багато вугільних об'єктів — на 197 ліцензій. З них у на Донеччині — 77 ліцензій, на Луганщині — 120. Загальні запаси вугілля Донецького басейна становлять близько 12 мільярдів тонн, але це старий вугільний басейн, тому є багато негативних чинників для видобутку.

Раніше повідомлялось, що попри тимчасову втрату частини Донецької області та її надр, Україна володіє значними запасами кам’яного вугілля. Запаси є на Львівщині, Волні, Харківщині та Дніпровщині.

Також ми розповідали про унікальність шахти "Криворізька". Це одне з найпотужніших та найсучасніших гірничодобувних підприємств Кривбасу.