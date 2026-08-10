Длительная засуха в Германии: из-под воды появились "камни голода"

"Камни голода" в Германии. Фото: Jürgen Lösel/dpa

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

В Германии долгое время не было осадков. Уровень воды значительно снизился, поэтому на поверхности стали видны "камни голода". Речь идет об исторических каменных знаках, на которых раньше отмечали годы, когда уровень воды был самым низким.

Об этом со ссылкой на Spiegel сообщает Новини.LIVE.

"Камень голода" в Пирне

Один из "камней голода" заметили в Пирне на берегу Эльбы. Это каменный знак с 20 датами, самая давняя из которых датируется 1707 годом. Последнюю надпись на камне сделали в 2018 году. Тогда уровень воды в реке также достиг рекордно низких показателей.

В Государственном центре по вопросам наводнений отметили, что уровень Эльбы возле Пирны сейчас ниже метра. В частности, в Дрездене он составляет около 54 сантиметров. Такая ситуация наблюдается уже длительное время.

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