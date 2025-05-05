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Длигач дал совет украинцам, куда стоит инвестировать

5 мая 2025 04:40
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Длигач посоветовал украинцам, куда лучше инвестировать в 2025 году
Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Украинцам стоит подумать, куда инвестировать средства. И это не доллары, евро и даже фондовый рынок США.

Об этом в интервью Вечір.LIVE заявил глава группы компаний Advanter Group Андрей Длигач.

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Куда инвестировать украинцам

"Украинцу сейчас стоит подумать, куда инвестировать с одной стороны для безопасности собственной семьи, с другой стороны для того, чтобы получить лучший эффект от собственных сбережений, даже если они минимальны", — сказал Длигач.

Он отметил, сейчас лучше рассматривать не традиционные направления инвестиций, а вкладываться в другое. В частности, есть три вектора, и первый из них — это здоровье.

"Прежде всего, собственное здоровье и ментальное здоровье. Все будет дорожать, стоматологические услуги, все что касается плановых операций — сделайте сейчас. Все что необходимо для того, чтобы усилить здоровье и основное — пройти чекапы, знать собственные проблемы и спланировать. Не лечение, а улучшение собственного здоровья — это первая инвестиция и она дает наибольший экономический эффект", — считает экономист.

Вторым вектором он назвал обучение. В частности, рассказал, что сейчас работает с Министерством экономики Украины над стратегией занятости и экономических возможностей украинцев.

"Огромная проблема — структурная безработица. Украинец не хочет приезжать туда, где есть работа, и переучиваться туда, где выше зарплата. Мы ждем и сидим, пока в нашу профессию, в наш городок — придет работа ради нас. Она не придет. Поэтому второй вектор инвестиций — это переучиваться. Изменить собственную модель привязки к какой-то территории. Да, продать жилье, арендовать. Там где есть лучшее образование, лучшие возможности, лучше там снимать жилье, но при этом иметь лучшую зарплату и большие перспективы", — подчеркнул Длигач.

Экономист добавил, что нужны будут не только горные инженеры для добычи ископаемых, но и проектные менеджеры, социальные работники, логисты и другие.

Третьим вектором, как отметил Длигач, является инвестирование в гаджеты, а именно — производство дронов.

"Инвестировать в гаджет это сейчас правильно, абсолютно правильно. И эти гаджеты называются дроны, а лучший гаджет сейчас — это инвестирование в того, кто их производит", — резюмировал бизнесмен.

Напомним, недавно бывший чиновник и ныне президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов назвал способы, как украинцы могут заработать много денег.

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