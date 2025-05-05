Длігач порадив українцям, куда краще інвестувати у 2025 році

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українцям варто подумати, куди інвестувати кошти. І це не долари, євро і навіть фондовий ринок США.

Про це в інтерв'ю Вечір.LIVE заявив голова групи компаній Advanter Group Андрій Длігач.

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Куди інвестувати українцям

"Українцю зараз варто подумати, куди інвестувати з одного боку для безпеки власної родини, з іншого боку для того, щоб отримати найкращий ефект від власних заощаджень, навіть якщо вони мінімальні", — сказав Длігач.

Він зазначив, зараз краще розглядати не традиційні напрямки інвестицій, а вкладатися в інше. Зокрема, є три вектори, і перший з них — це здоров'я.

"Перш за все, власне здоров'я і ментальне здоров'я. Все буде дорожчати, стоматологічні послуги, все що стосується планових операцій - зробіть зараз. Все що необхідно для того, щоб посилити здоров'я і основне — пройти чекапи, знати власні проблеми і спланувати. Не лікування, а покращення власного здоров'я - це перша інвестиція і вона дає найбільший економічний ефект", — вважає економіст.

Другим вектором він назвав навчання. Зокрема, розповів, що зараз працює з Міністерством економіки України над стратегією зайнятості та економічних можливостей українців.

"Величезна проблема — структурне безробіття. Українець не хоче приїздити туди, де є робота, і перенавчатися туди де вища зарплата. Ми чекаємо і сидимо, поки в нашу професію, в наше містечко — прийде робота заради нас. Вона не прийде. Тому другий вектор інвестицій - це перенавчатися. Змінити власну модель прив'язки до якоїсь території. Так, продати житло, орендувати. Там де є краща освіта, кращі можливості, краще там знімати житло, але при цьому мати кращу зарплату і великі перспективи", — наголосив Длігач.

Економіст додав, що потрібні будуть не лише горні інженери для видобутку копалин, але й проектні менеджери, соціальні працівники, логісти та інші.

Третім вектором, як зазначив Длігач, є інвестування в гаджети, а саме — виробництво дронів.

"Інвестувати в гаджет це зараз правильно, абсолютно правильно. І ці гаджети називаються дрони, а кращий гаджет зараз — це інвестування в того, хто їх виробляє", — резюмував бізнесмен.

Нагадаємо, нещодавно колишній посадовець та нині президент Київської школи економіки Тимофій Милованов назвав способи, як українці можуть заробити багато грошей.

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