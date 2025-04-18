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Для российского "брата" — солист Coldplay хочет дать концерт в РФ

18 апреля 2025 14:32
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Coldplay хочет дать концерт в РФ - скандальное заявление попало на видео
Фронтмен Coldplay Крис Мартин. Фото: WireImage
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Во время концерта британской группы Coldplay в Сеуле фронтмен Крис Мартин неожиданно обратился к зрителю из России, которого случайно показали на большом экране. Звездный участник бэнда пообещал дать концерт в РФ.

Видео распространили в соцсетях.

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Coldplay хочет дать концерт в РФ

Когда фанаты из РФ в зале узнали на большом экране своего земляка, они начали выкрикивать: "наши" и "Россия". В ответ Мартин импровизировал песню прямо на сцене:

"Добро пожаловать, мой прекрасный брат! Я знаю, добраться сюда было трудно. Однажды мы сыграем в России, хоть она и далеко. Нам нужно только, чтобы Путин сказал "да", — говорилось в импровизации.

Такой жест вызвал неоднозначную реакцию в сети, ведь ранее Coldplay неоднократно поддерживали Украину во время полномасштабного вторжения России. Группа выступала с сине-желтым флагом, привлекала к шоу украинских детей и даже исполняла песни вместе со Святославом Вакарчуком.

Ранее бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм оконфузился своими заявлениями о любви к России и диктатору Владимиру Путину.

А украинская студия дубляжа Tretyakoff Production, которая расположена в Киеве, попала в громкий скандал из-за дубляжа фильма Minecraft на русском.

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