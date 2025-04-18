Coldplay хочет дать концерт в РФ - скандальное заявление попало на видео

Фронтмен Coldplay Крис Мартин. Фото: WireImage

Во время концерта британской группы Coldplay в Сеуле фронтмен Крис Мартин неожиданно обратился к зрителю из России, которого случайно показали на большом экране. Звездный участник бэнда пообещал дать концерт в РФ.

Видео распространили в соцсетях.

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Coldplay's Chris Martin, вероятно, теперь будет 'отменен'. В Сеуле он заметил русского фаната, назвал его "моим прекрасным братом" и даже спел о том, что когда-нибудь даст концерт в России. pic.twitter.com/4M7aZrkuN5 - Brian McDonald (@27khv) 17 апреля 2025 г.

Coldplay хочет дать концерт в РФ

Когда фанаты из РФ в зале узнали на большом экране своего земляка, они начали выкрикивать: "наши" и "Россия". В ответ Мартин импровизировал песню прямо на сцене:

"Добро пожаловать, мой прекрасный брат! Я знаю, добраться сюда было трудно. Однажды мы сыграем в России, хоть она и далеко. Нам нужно только, чтобы Путин сказал "да", — говорилось в импровизации.

Такой жест вызвал неоднозначную реакцию в сети, ведь ранее Coldplay неоднократно поддерживали Украину во время полномасштабного вторжения России. Группа выступала с сине-желтым флагом, привлекала к шоу украинских детей и даже исполняла песни вместе со Святославом Вакарчуком.

Ранее бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм оконфузился своими заявлениями о любви к России и диктатору Владимиру Путину.

А украинская студия дубляжа Tretyakoff Production, которая расположена в Киеве, попала в громкий скандал из-за дубляжа фильма Minecraft на русском.