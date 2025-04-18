Coldplay хоче дати концерт в РФ — скандальна заява потрапила на відео

Фронтмен Coldplay Кріс Мартін. Фото: WireImage

Під час концерту британського гурту Coldplay у Сеулі фронтмен Кріс Мартін несподівано звернувся до глядача з Росії, якого випадково показали на великому екрані. Зірковий учасник бенду пообіцяв дати концерт в РФ.

Відео поширили у соцмережах.

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Coldplay’s Chris Martin will probably be ‘cancelled’ now. In Seoul, he spotted a Russian fan, called him “my beautiful brother,” and even sang about doing a concert in Russia someday. pic.twitter.com/4M7aZrkuN5 — Brian McDonald (@27khv) April 17, 2025

Coldplay хоче дати концерт в РФ

Коли фанати з РФ у залі впізнали на великому екрані свого земляка, вони почали вигукувати: "наші" та "Росія". У відповідь Мартін імпровізував пісню просто на сцені:

"Ласкаво просимо, мій прекрасний брате! Я знаю, дістатися сюди було важко. Одного разу ми зіграємо в Росії, хоч вона і далеко. Нам потрібно тільки, щоб Путін сказав "так", — йшлося в імпровізації.

Такий жест викликав неоднозначну реакцію у мережі, адже раніше Coldplay неодноразово підтримували Україну під час повномасштабного вторгнення Росії. Гурт виступав із синьо-жовтим прапором, залучав до шоу українських дітей і навіть виконував пісні разом зі Святославом Вакарчуком.

Раніше бельгійський актор Жан-Клод Ван Дамм осоромився своїми заявами про любов до Росії та диктатора Володимира Путіна.

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