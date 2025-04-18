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Для російського "брата" — соліст Coldplay хоче дати концерт в РФ

18 квітня 2025 14:32
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Coldplay хоче дати концерт в РФ — скандальна заява потрапила на відео
Фронтмен Coldplay Кріс Мартін. Фото: WireImage
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Під час концерту британського гурту Coldplay у Сеулі фронтмен Кріс Мартін несподівано звернувся до глядача з Росії, якого випадково показали на великому екрані. Зірковий учасник бенду пообіцяв дати концерт в РФ.

Відео поширили у соцмережах.

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Коли фанати з РФ у залі впізнали на великому екрані свого земляка, вони почали вигукувати: "наші" та "Росія". У відповідь Мартін імпровізував пісню просто на сцені:

"Ласкаво просимо, мій прекрасний брате! Я знаю, дістатися сюди було важко. Одного разу ми зіграємо в Росії, хоч вона і далеко. Нам потрібно тільки, щоб Путін сказав "так", — йшлося в імпровізації.

Такий жест викликав неоднозначну реакцію у мережі, адже раніше Coldplay неодноразово підтримували Україну під час повномасштабного вторгнення Росії. Гурт виступав із синьо-жовтим прапором, залучав до шоу українських дітей і навіть виконував пісні разом зі Святославом Вакарчуком.

Раніше бельгійський актор Жан-Клод Ван Дамм осоромився своїми заявами про любов до Росії та диктатора Володимира Путіна.

А українська студія дубляжу Tretyakoff Production, яка розташована у Києві, втрапила у гучний скандал через дубляж фільму Minecraft російською.

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