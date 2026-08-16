Как украинским мужчинам получить временную защиту в Чехии

Мужчина, женщина и ребенок. Фото: Новини.LIVE

В Чехии разъяснили детали проверки украинских мужчин, обращающихся за временной защитой. Они должны предоставить бумажную версию электронного военно-учетного документа (eVOD) из приложения "Резерв+". При этом для заявителей в возрасте от 23 до 60 лет наличие только штампа о пересечении границы является недостаточным, поскольку документ должен содержать отметку о полном освобождении от воинской обязанности.

Об этом сообщает "Укринформ", передает Новини.LIVE.

Временная защита для мужчин в Чехии

В МВД Чехии подчеркнули, что универсального документа, который бы автоматически подтверждал законность выезда из Украины, не существует.

Для подтверждения необходимых обстоятельств признаются следующие варианты документов:

бумажная выписка из электронного военно-учетного документа (eVOD), сформированная в приложении "Резерв+" , актуальность которой заявитель должен лично подтвердить сотруднику при подаче заявления;

, актуальность которой заявитель должен лично подтвердить сотруднику при подаче заявления; бумажный eVOD, заверенный Посольством Украины в Чехии и выданный не позднее чем за три рабочих дня до подачи заявления;

и выданный не позднее чем за три рабочих дня до подачи заявления; штамп о выезде из Украины в действующем загранпаспорте, проставленный после 5 августа 2026 года, но только в сопровождении eVOD.

Все документы принимаются исключительно в бумажном виде — использование скриншотов или электронных форматов на экране смартфона запрещено.

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В то же время мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет достаточно предоставить бумажный eVOD, подтверждающий факт регистрации в приложении "Резерв+".

В свою очередь, для украинцев в возрасте от 23 до 60 лет обязательным условием является наличие в документе записи о полном освобождении от воинской обязанности.

В случае получения отказа при рассмотрении дела заявитель имеет право подать оформленные документы в срок, установленный чешскими органами. Если же в предоставлении защиты уже было вынесено юридическое решение об отказе, новое заявление можно подать после получения корректного eVOD через "Резерв+" или Посольство Украины, без необходимости возвращаться в Украину.

Отсутствие статуса

Отсутствие статуса временной защиты или другого вида на жительство лишает лицо права оставаться в Чехии после истечения срока действия безвизового режима.

С начала 2026 года доля заявлений о предоставлении защиты от мужчин в возрасте 18–22 лет составляла 19% от общего количества в этой категории, а от мужчин 23–60 лет — 24%.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на МИД Чехии, ЕС продлил временную защиту для украинцев до марта 2028 года. В то же время Совет ЕС обновил правила для некоторых категорий новых заявителей.

А в МИД Украины сообщили, что требование европейских чиновников предъявлять приложение "Резерв+" при оформлении временной защиты для украинцев носит временный характер. Проверки уже касались и женщин, подававших документы в странах ЕС.