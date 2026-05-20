Дизель удерживает рекордную стоимость: цены на топливо в Украине
В Украине по состоянию на 20 мая обновили цены на топливо. Самым дорогим остается дизель. За бензин А-95 в среднем придется заплатить 79,10 грн. В то же время цены могут отличаться на разных АЗС.
Цены на топливо в Украине 20 мая
Сейчас цены на АЗС WOG установлены следующие:
- ДТ Евро5 — 89,90 грн;
- ДТ Mustang+ — 92,90 грн;
- А-95 Евро5-Е5 — 79,90 грн;
- А-95 Mustang — 82,90 грн;
- 100 Mustang — 89,90 грн;.
- Автогаз — 48,90 грн;
- AdBlue — 56,90 грн;
ОККО:
- 100 pullls — 89,90 грн;
- ДТ pullls — 92,90 грн;
- ДТ Евро — 89,90 грн;
- 95 pulls — 82,90 грн;
- А-95 Евро — 79,90 грн;
- Автогаз — 48,90 грн;
- Adblue — 56,90 грн.
Маршал:
- 95 Евро — 71,99 грн;
- ДТ Евро — 86,49 грн;
- 95 Evox — 74,99 грн;
- Автогаз — 45,99 грн;
- ДТ Evox — 89,49 грн;
- 100 Евро — 77,99 грн.
СВОИ:
- А-92 — 64,99 грн;
- А-95 — 68,49 грн;
- ДТ — 85,79 грн;
- Автогаз — 45,99 грн.
Socar:
- NANO 100 — 111,5 грн;
- DIESEL NANO Extro — 92,9 грн;
- NANO ДТ — 89,9 грн;
- NANO 95 — 83,9 грн;
- А-95 — 79,9 грн;
- LPG — 48,9 грн;
- AdBlue — 49 грн.
UPG:
- upg100 — 84,90 грн;
- upg95 — 78,90 грн;
- А-95 — 76,90 грн;
- EURO DIESEL — 86,49 грн;
- upgDIESEL — 88,90 грн;
- AdBlue — 46 грн;
- Газ — 46,90 грн.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Shash Gear, гибридные автомобили демонстрируют повышенную эффективность благодаря системе рекуперации энергии и автоматическому выключению двигателя во время остановок. По данным исследования, в среднем они потребляют примерно на 40% меньше топлива, чем автомобили с бензиновыми двигателями.
А увеличение стоимости энергоносителей заставляет водителей активнее искать способы уменьшения расходов. Кроме стиля вождения и погодных факторов, существенную роль играет техническое состояние отдельных систем автомобиля.