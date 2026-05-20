Дизель удерживает рекордную стоимость: цены на топливо в Украине

Автомобиль на АЗС. Фото: УНИАН

В Украине по состоянию на 20 мая обновили цены на топливо. Самым дорогим остается дизель. За бензин А-95 в среднем придется заплатить 79,10 грн. В то же время цены могут отличаться на разных АЗС.

Новини.LIVE рассказывают о ценах на топливо в Украине 20 мая.

Цены на топливо в Украине 20 мая

Сейчас цены на АЗС WOG установлены следующие:

ДТ Евро5 — 89,90 грн;

ДТ Mustang+ — 92,90 грн;

А-95 Евро5-Е5 — 79,90 грн;

А-95 Mustang — 82,90 грн;

100 Mustang — 89,90 грн;.

Автогаз — 48,90 грн;

AdBlue — 56,90 грн;

ОККО:

100 pullls — 89,90 грн;

ДТ pullls — 92,90 грн;

ДТ Евро — 89,90 грн;

95 pulls — 82,90 грн;

А-95 Евро — 79,90 грн;

Автогаз — 48,90 грн;

Adblue — 56,90 грн.

Маршал:

Читайте также:

95 Евро — 71,99 грн;

ДТ Евро — 86,49 грн;

95 Evox — 74,99 грн;

Автогаз — 45,99 грн;

ДТ Evox — 89,49 грн;

100 Евро — 77,99 грн.

СВОИ:

А-92 — 64,99 грн;

А-95 — 68,49 грн;

ДТ — 85,79 грн;

Автогаз — 45,99 грн.

Socar:

NANO 100 — 111,5 грн;

DIESEL NANO Extro — 92,9 грн;

NANO ДТ — 89,9 грн;

NANO 95 — 83,9 грн;

А-95 — 79,9 грн;

LPG — 48,9 грн;

AdBlue — 49 грн.

UPG:

upg100 — 84,90 грн;

upg95 — 78,90 грн;

А-95 — 76,90 грн;

EURO DIESEL — 86,49 грн;

upgDIESEL — 88,90 грн;

AdBlue — 46 грн;

Газ — 46,90 грн.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Shash Gear, гибридные автомобили демонстрируют повышенную эффективность благодаря системе рекуперации энергии и автоматическому выключению двигателя во время остановок. По данным исследования, в среднем они потребляют примерно на 40% меньше топлива, чем автомобили с бензиновыми двигателями.

А увеличение стоимости энергоносителей заставляет водителей активнее искать способы уменьшения расходов. Кроме стиля вождения и погодных факторов, существенную роль играет техническое состояние отдельных систем автомобиля.