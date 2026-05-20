Главная Новости дня Дизель удерживает рекордную стоимость: цены на топливо в Украине

Дата публикации 20 мая 2026 13:29
Автомобиль на АЗС. Фото: УНИАН

В Украине по состоянию на 20 мая обновили цены на топливо. Самым дорогим остается дизель. За бензин А-95 в среднем придется заплатить 79,10 грн. В то же время цены могут отличаться на разных АЗС.

Новини.LIVE рассказывают о ценах на топливо в Украине 20 мая.

Цены на топливо в Украине 20 мая

Сейчас цены на АЗС WOG установлены следующие:

  • ДТ Евро5 — 89,90 грн;
  • ДТ Mustang+ — 92,90 грн;
  • А-95 Евро5-Е5 — 79,90 грн;
  • А-95 Mustang — 82,90 грн;
  • 100 Mustang — 89,90 грн;.
  • Автогаз — 48,90 грн;
  • AdBlue — 56,90 грн;

ОККО:

  • 100 pullls — 89,90 грн;
  • ДТ pullls — 92,90 грн;
  • ДТ Евро — 89,90 грн;
  • 95 pulls — 82,90 грн;
  • А-95 Евро — 79,90 грн;
  • Автогаз — 48,90 грн;
  • Adblue — 56,90 грн.

Маршал:

  • 95 Евро — 71,99 грн;
  • ДТ Евро — 86,49 грн;
  • 95 Evox — 74,99 грн;
  • Автогаз — 45,99 грн;
  • ДТ Evox — 89,49 грн;
  • 100 Евро — 77,99 грн.

СВОИ:

  • А-92 — 64,99 грн;
  • А-95 — 68,49 грн;
  • ДТ — 85,79 грн;
  • Автогаз — 45,99 грн.

Socar:

  • NANO 100 — 111,5 грн;
  • DIESEL NANO Extro — 92,9 грн;
  • NANO ДТ — 89,9 грн;
  • NANO 95 — 83,9 грн;
  • А-95 — 79,9 грн;
  • LPG — 48,9 грн;
  • AdBlue — 49 грн.

UPG:

  • upg100 — 84,90 грн;
  • upg95 — 78,90 грн;
  • А-95 — 76,90 грн;
  • EURO DIESEL — 86,49 грн;
  • upgDIESEL — 88,90 грн;
  • AdBlue — 46 грн;
  • Газ — 46,90 грн.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Shash Gear, гибридные автомобили демонстрируют повышенную эффективность благодаря системе рекуперации энергии и автоматическому выключению двигателя во время остановок. По данным исследования, в среднем они потребляют примерно на 40% меньше топлива, чем автомобили с бензиновыми двигателями.

А увеличение стоимости энергоносителей заставляет водителей активнее искать способы уменьшения расходов. Кроме стиля вождения и погодных факторов, существенную роль играет техническое состояние отдельных систем автомобиля.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
