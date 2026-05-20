Дизель утримує рекордну вартість: ціни на пальне в Україні
В Україні станом на 20 травня оновили ціни на пальне. Найдорожчим залишається дизель. За бензин А-95 в середньому доведеться заплатити 79,10 грн. Водночас ціни можуть відрізнятися на різних АЗС.
Наразі ціни на АЗС WOG встановлені такі:
- ДП Євро5 — 89,90 грн;
- ДП Mustang+ — 92,90 грн;
- А-95 Євро5-Е5 — 79,90 грн;
- А-95 Mustang — 82,90 грн;
- 100 Mustang — 89,90 грн;.
- Автогаз — 48,90 грн;
- AdBlue — 56,90 грн;
ОККО:
- 100 pullls — 89,90 грн;
- ДП pulls — 92,90 грн;
- ДП Євро — 89,90 грн;
- 95 pulls — 82,90 грн;
- А-95 Євро — 79,90 грн;
- Автогаз — 48,90 грн;
- Adblue — 56,90 грн.
Marshal:
- 95 Євро — 71,99 грн;
- ДП Євро — 86,49 грн;
- 95 Evox — 74,99 грн;
- Автогаз — 45,99 грн;
- ДП Evox — 89,49 грн;
- 100 Євро — 77,99 грн.
СВОЇ:
- А-92 — 64,99 грн;
- А-95 — 68,49 грн;
- ДП — 85,79 грн;
- Автогаз — 45,99 грн.
Socar:
- NANO 100 — 111,5 грн;
- DIESEL NANO Extro — 92,9 грн;
- NANO ДП — 89,9 грн;
- NANO 95 — 83,9 грн;
- А-95 — 79,9 грн;
- LPG — 48,9 грн;
- AdBlue — 49 грн.
UPG:
- upg100 — 84,90 грн;
- upg95 — 78,90 грн;
- А-95 — 76,90 грн;
- EURO DIESEL — 86,49 грн;
- upgDIESEL — 88,90 грн;
- AdBlue — 46 грн;
- Газ — 46,90 грн.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Shash Gear, гібридні автомобілі демонструють підвищену ефективність завдяки системі рекуперації енергії та автоматичному вимкненню двигуна під час зупинок. За даними дослідження, у середньому вони споживають приблизно на 40% менше пального, ніж автомобілі з бензиновими двигунами.
А збільшення вартості енергоносіїв змушує водіїв активніше шукати способи зменшення витрат. Окрім стилю водіння та погодних факторів, суттєву роль відіграє технічний стан окремих систем автомобіля.