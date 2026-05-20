Дизель утримує рекордну вартість: ціни на пальне в Україні

В Україні станом на 20 травня оновили ціни на пальне. Найдорожчим залишається дизель. За бензин А-95 в середньому доведеться заплатити 79,10 грн. Водночас ціни можуть відрізнятися на різних АЗС.

Ціни на пальне в Україні 20 травня

Наразі ціни на АЗС WOG встановлені такі:

ДП Євро5 — 89,90 грн;

ДП Mustang+ — 92,90 грн;

А-95 Євро5-Е5 — 79,90 грн;

А-95 Mustang — 82,90 грн;

100 Mustang — 89,90 грн;.

Автогаз — 48,90 грн;

AdBlue — 56,90 грн;

ОККО:

100 pullls — 89,90 грн;

ДП pulls — 92,90 грн;

ДП Євро — 89,90 грн;

95 pulls — 82,90 грн;

А-95 Євро — 79,90 грн;

Автогаз — 48,90 грн;

Adblue — 56,90 грн.

Marshal:

95 Євро — 71,99 грн;

ДП Євро — 86,49 грн;

95 Evox — 74,99 грн;

Автогаз — 45,99 грн;

ДП Evox — 89,49 грн;

100 Євро — 77,99 грн.

СВОЇ:

А-92 — 64,99 грн;

А-95 — 68,49 грн;

ДП — 85,79 грн;

Автогаз — 45,99 грн.

Socar:

NANO 100 — 111,5 грн;

DIESEL NANO Extro — 92,9 грн;

NANO ДП — 89,9 грн;

NANO 95 — 83,9 грн;

А-95 — 79,9 грн;

LPG — 48,9 грн;

AdBlue — 49 грн.

UPG:

upg100 — 84,90 грн;

upg95 — 78,90 грн;

А-95 — 76,90 грн;

EURO DIESEL — 86,49 грн;

upgDIESEL — 88,90 грн;

AdBlue — 46 грн;

Газ — 46,90 грн.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Shash Gear, гібридні автомобілі демонструють підвищену ефективність завдяки системі рекуперації енергії та автоматичному вимкненню двигуна під час зупинок. За даними дослідження, у середньому вони споживають приблизно на 40% менше пального, ніж автомобілі з бензиновими двигунами.

А збільшення вартості енергоносіїв змушує водіїв активніше шукати способи зменшення витрат. Окрім стилю водіння та погодних факторів, суттєву роль відіграє технічний стан окремих систем автомобіля.