Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Дизель утримує рекордну вартість: ціни на пальне в Україні

Дизель утримує рекордну вартість: ціни на пальне в Україні

Ua ru
Дата публікації: 20 травня 2026 13:29
Дизель утримує рекордну вартість: ціни на пальне в Україні
Автомобіль на АЗС. Фото: УНІАН

В Україні станом на 20 травня оновили ціни на пальне. Найдорожчим залишається дизель. За бензин А-95 в середньому доведеться заплатити 79,10 грн. Водночас ціни можуть відрізнятися на різних АЗС.

Новини.LIVE розповідають про ціни на пальне в Україні 20 травня.

Ціни на пальне в Україні 20 травня

Наразі ціни на АЗС WOG встановлені такі: 

  • ДП Євро5 — 89,90 грн;
  • ДП Mustang+ — 92,90 грн;
  • А-95 Євро5-Е5 — 79,90 грн;
  • А-95 Mustang — 82,90 грн;
  • 100 Mustang — 89,90 грн;.
  • Автогаз — 48,90 грн;
  • AdBlue — 56,90 грн;

ОККО:

  • 100 pullls — 89,90 грн;
  • ДП pulls — 92,90 грн;
  • ДП Євро — 89,90 грн;
  • 95 pulls — 82,90 грн;
  • А-95 Євро — 79,90 грн;
  • Автогаз — 48,90 грн;
  • Adblue — 56,90 грн.

Marshal:

Читайте також:
  • 95 Євро — 71,99 грн;
  • ДП Євро — 86,49 грн;
  • 95 Evox — 74,99 грн;
  • Автогаз — 45,99 грн;
  • ДП Evox — 89,49 грн;
  • 100 Євро — 77,99 грн.

СВОЇ:

  • А-92 — 64,99 грн;
  • А-95 — 68,49 грн;
  • ДП — 85,79 грн;
  • Автогаз — 45,99 грн.

Socar:

  • NANO 100 — 111,5 грн;
  • DIESEL NANO Extro — 92,9 грн;
  • NANO ДП — 89,9 грн;
  • NANO 95 — 83,9 грн;
  • А-95 — 79,9 грн;
  • LPG — 48,9 грн;
  • AdBlue — 49 грн.

UPG:

  • upg100 — 84,90 грн;
  • upg95 — 78,90 грн;
  • А-95 — 76,90 грн;
  • EURO DIESEL — 86,49 грн;
  • upgDIESEL — 88,90 грн;
  • AdBlue — 46 грн;
  • Газ — 46,90 грн.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Shash Gear, гібридні автомобілі демонструють підвищену ефективність завдяки системі рекуперації енергії та автоматичному вимкненню двигуна під час зупинок. За даними дослідження, у середньому вони споживають приблизно на 40% менше пального, ніж автомобілі з бензиновими двигунами.

А збільшення вартості енергоносіїв змушує водіїв активніше шукати способи зменшення витрат. Окрім стилю водіння та погодних факторів, суттєву роль відіграє технічний стан окремих систем автомобіля.

ціни на паливо Україна паливо
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації