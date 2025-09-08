Свадебная церемония Кати Сильченко и Сергея "Картина" Неклевы - фото, видео

Свадебная церемония во время показа мод. Фото: JetSetter.ua

Дизайнер Катя Сильченко и владелец ивент-агентства S*EVENT Сергей Неклева (kartyna) стали участниками прекрасной свадебной церемонии на подиуме во время финала показа the COAT. Он состоялся вечером 8 сентября.

Что известно о паре Сильченко и Неклева

Благословляла молодоженов основательница Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская.

Катя Сильченко. Фото: Новини.LIVE

Катя Сильченко и Картина Неклева. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что официально пара поженилась ранее. Еще в апреле Неклева опубликовал фотографию и изменил свой статус, в котором было указано, что мужчина состоит в браке с Сильченко. Больше никаких подробностей он раскрывать не стал.

Для дизайнера это уже второй брак. Ранее она была замужем за бизнесменом Камо Багдасаряном. Пара поженилась в 2014-м после четырех лет отношений. Однако они развелись в 2020 году. У них есть общая дочь Сати.

Показ the COAT

В Киеве с 4 по 8 сентября проходила Ukrainian Fashion Week SS26. Сегодня вечером был показ the COAT дизайнера Сильченко.

