Главная Новости дня Свадебная церемония дизайнера стала украшением показа мод — видео

Свадебная церемония дизайнера стала украшением показа мод — видео

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 23:55
Свадебная церемония Кати Сильченко и Сергея "Картина" Неклевы - фото, видео
Свадебная церемония во время показа мод. Фото: JetSetter.ua

Дизайнер Катя Сильченко и владелец ивент-агентства S*EVENT Сергей Неклева (kartyna) стали участниками прекрасной свадебной церемонии на подиуме во время финала показа the COAT. Он состоялся вечером 8 сентября.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Что известно о паре Сильченко и Неклева

Благословляла молодоженов основательница Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская.

сільченко
Катя Сильченко. Фото: Новини.LIVE
сільченко
Катя Сильченко и Картина Неклева. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что официально пара поженилась ранее. Еще в апреле Неклева опубликовал фотографию и изменил свой статус, в котором было указано, что мужчина состоит в браке с Сильченко. Больше никаких подробностей он раскрывать не стал.

Для дизайнера это уже второй брак. Ранее она была замужем за бизнесменом Камо Багдасаряном. Пара поженилась в 2014-м после четырех лет отношений. Однако они развелись в 2020 году. У них есть общая дочь Сати.

Показ the COAT

В Киеве с 4 по 8 сентября проходила Ukrainian Fashion Week SS26. Сегодня вечером был показ the COAT дизайнера Сильченко.

Киев мода ВДНХ Дизайн Женитьба
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
