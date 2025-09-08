Катя Сільченко та Картина Неклева одружилися - фото, відео

Одруження під час показу мод. Фото: JetSetter.ua

Дизайнерка Катя Сільченко та власник івент-агенції S*EVENT Картина Неклева одружилися на подіумі під час фіналу показу the COAT. Він відбувся ввечері 8 вересня.

Що відомо про пару Сільченко та Неклева

Благословляла молодят засновниця Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.

Катя Сільченко. Фото: Новини.LIVE

Катя Сільченко та Картина Неклева. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що офіційно пара одружилася раніше. Ще у квітні Неклева опублікував світлину та змінив свій статус, в якому було вказано, що чоловік перебуває у шлюбі з Сільченко. Більше жодних подробиць він розкривати не став.

Для дизайнерки це вже другий шлюб. Раніше вона була заміжня за бізнесменом Камо Багдасаряном. Пара одружилася у 2014-му після чотирбох років стосунків. Однак вони розлучилися у 2020 році. В них є спільна донька Саті.

Показ the COAT

У Києві з 4 по 8 вересня тривав Ukrainian Fashion Week SS26. Сьогодні ввечері був показ the COAT дизайнерки Сільченко.

