Головна Новини дня Дизайнерка та івент-мейкер одружилися під час показу мод — відео

Дизайнерка та івент-мейкер одружилися під час показу мод — відео

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 23:55
Катя Сільченко та Картина Неклева одружилися - фото, відео
Одруження під час показу мод. Фото: JetSetter.ua

Дизайнерка Катя Сільченко та власник івент-агенції S*EVENT Картина Неклева одружилися на подіумі під час фіналу показу the COAT. Він відбувся ввечері 8 вересня.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Що відомо про пару Сільченко та Неклева

Благословляла молодят засновниця Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.

сільченко
Катя Сільченко. Фото: Новини.LIVE
сільченко
Катя Сільченко та Картина Неклева. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що офіційно пара одружилася раніше. Ще у квітні Неклева опублікував світлину та змінив свій статус, в якому було вказано, що чоловік перебуває у шлюбі з Сільченко. Більше жодних подробиць він розкривати не став. 

Для дизайнерки це вже другий шлюб. Раніше вона була заміжня за бізнесменом Камо Багдасаряном. Пара одружилася у 2014-му після чотирбох років стосунків. Однак вони розлучилися у 2020 році. В них є спільна донька Саті. 

Показ the COAT

У Києві з 4 по 8 вересня тривав Ukrainian Fashion Week SS26. Сьогодні ввечері був показ the COAT дизайнерки Сільченко.

Нагадаємо, нещодавно MONATIK опублікував трейлер свого четвертого сольного альбому.

Також ми писали, що українська співачка, авторка пісень та інфлюенсерка Diana Gloster у свій День народження презентувала стильний трек, що отримав назву "В ХЛАМ".

