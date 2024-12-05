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Директор Музея истории не вернулся после командировки за границу

5 декабря 2024 18:55
Ольга Антоновская - редактор
Не вернулся из-за границы — где исчез директор Музея истории Украины
Федор Андрощук. Фото: УП
Ольга Антоновская - редактор

Директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук уехал в заграничную командировку, однако обратно в страну не вернулся. Срок его командировки истек еще в сентябре.

Об этом сообщила депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская в Facebook в четверг, 5 декабря.

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Директор музея истории Украины не вернулся из-за границы

Как отметила Бобровская, в ответ на депутатское обращение ей сообщили, что Федор Андрощук "потерялся". Она добавила, что срок командировки чиновника истек 20 сентября.

"Судя по всему, воспользовался по назначению своими другими гражданствами (то, почему они у него вообще есть — это другой вопрос), отбыл в командировку в Италию и Швецию, и согласно ответу на мое депутатское обращение потерялся на открытии выставки в Литве", — написала Бобровская.

Федор Андрощук уехал за границу
Пост Соломии Бобровской. Фото: скриншот

Она также добавила, что надеется на реакцию и соответствующие решения по Андрощуку. С такой просьбой Бобровская обратилась в Министерство культуры и стратегические коммуникации Украины.

"Национальный музей истории Украины — один из самых знаменитых наших музеев на 800 тыс. экспонатов, история всего становления нас как государства, от триполья-скифов до независимости. И то, что Андрощук до сих пор возглавляет Музей истории — стыд, мягко говоря", — отметила Бобровская.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения мужчины-волонтеры в Украину могут выезжать за границу с помощью системы "Путь". Воспользовались такой возможностью и чиновники и депутаты.

Известный украинский актер Роман Ясиновский рассказал, как во время войны он уезжает за границу. Звезда фильма "Киборги" признался, что у него есть бронь от мобилизации.

граница музеи война в Украине командировка должность выезд за границу

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