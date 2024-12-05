Не повернувся з-за кордону — де зник директор Музею історії України

Федір Андрощук. Фото: УП

Директор Національного музею історії України Федір Андрощук поїхав у закордонне відрядження, однак назад в країну не повернувся. Термін його відрядження минув ще у вересні.

Про це повідомила депутатка від партії "Голос" Соломія Бобровська у Facebook у четвер, 5 грудня.

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Як зазначила Бобровська, у відповідь на депутатське звернення їй повідомили, що Федір Андрощук "загубився". Вона додала, що термін відрядження посадовця завершився 20 вересня.

"Судячи з усього, скористався за призначенням своїми іншими громадянствами (те, чому вони в нього взагалі є — це інше питання), відбув у відрядження в Італію та Швецію, і згідно з відповіддю на моє депутатське звернення, загубився на відкритті виставки у Литві", — написала Бобровська.

Допис Соломії Бобровської. Фото: скриншот

Вона також додала, що сподівається на реакцію та відповідні рішення стосовно Андрощука. З таким проханням народна депутатка звернулась до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

"Національний музей історії України — один з найзнаковіших наших музеїв на 800 тис. експонатів, історія усього становлення нас як держави, від трипілля-скіфів до незалежності. І те, що Андрощук досі очолює Музей історії — сором, м'яко кажучи", — зазначила Бобровська.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення чоловіки-волонтери в Україні можуть виїжджати за кордон за допомогою системи "Шлях". Скористались такою можливістю й посадовці та депутати.

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