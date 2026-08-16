Дмитрий Карчук вышел из польского СИЗО и вернулся в Украину

Дмитрий Карчук. Фото: Facebook/Дмитрий Карчук

Украинский бизнесмен и директор CEO Club Ukraine Дмитрий Карчук вернулся в Украину после 2,5 недель пребывания в польском следственном изоляторе. После освобождения он заявил, что намерен выяснить обстоятельства своего задержания и проверить, как могли использовать его документы.

Об этом он написал в Facebook, передает Новини.LIVE.

Дмитрий Карчук вернулся в Украину после освобождения

По словам Карчука, ситуация завершилась так же внезапно, как и началась. Теперь бизнесмен планирует разобраться, какие именно документы фигурировали в деле и при каких обстоятельствах их могли использовать. Бизнесмен отметил, что пребывание под стражей заставило его сделать определенные выводы о работе системы.

"На самом деле еще очень многое нужно выяснить: что это вообще было, как и какие документы были использованы, случайность это или что-то другое. Но теперь я уже способен действовать и буду во всем разбираться".

В то же время Карчук рассказал, что за время пребывания под стражей получил новый опыт.

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"Лично я узнал много нового — о себе, о системе, которая задерживает людей на месяцы, даже когда их вина не доказана".

Бизнесмен также поблагодарил всех, кто помогал ему вернуться домой. Среди них он назвал жену Валентину Леус, консульство Украины в Люблине, Министерство иностранных дел, адвокатов Arzinger Law Office, команду и членов CEO Club Ukraine, а также друзей и близких.

Как сообщали Новини.LIVE, Германия отозвала европейский ордер на арест Дмитрия Карчука, которого ранее задержали в Польше по делу о краже велосипедов. После отзыва ордера польский суд освободил бизнесмена из-под стражи, и он вернулся в Украину.

Как сообщали Новини.LIVE, украинский рэпер и видеоблогер Kyivstoner мог стать целью покушения в Польше. По данным польских СМИ, российские спецслужбы могли завербовать киллера для его убийства.