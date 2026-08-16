Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Директор CEO Club после польского СИЗО вернулся в Украину

Директор CEO Club после польского СИЗО вернулся в Украину

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 17:42
Дмитрий Карчук вышел из польского СИЗО и вернулся в Украину
Дмитрий Карчук. Фото: Facebook/Дмитрий Карчук

Украинский бизнесмен и директор CEO Club Ukraine Дмитрий Карчук вернулся в Украину после 2,5 недель пребывания в польском следственном изоляторе. После освобождения он заявил, что намерен выяснить обстоятельства своего задержания и проверить, как могли использовать его документы.

Об этом он написал в Facebook, передает Новини.LIVE.

Дмитрий Карчук вернулся в Украину после освобождения

По словам Карчука, ситуация завершилась так же внезапно, как и началась. Теперь бизнесмен планирует разобраться, какие именно документы фигурировали в деле и при каких обстоятельствах их могли использовать. Бизнесмен отметил, что пребывание под стражей заставило его сделать определенные выводы о работе системы.

"На самом деле еще очень многое нужно выяснить: что это вообще было, как и какие документы были использованы, случайность это или что-то другое. Но теперь я уже способен действовать и буду во всем разбираться".

В то же время Карчук рассказал, что за время пребывания под стражей получил новый опыт.

Читайте также:

"Лично я узнал много нового — о себе, о системе, которая задерживает людей на месяцы, даже когда их вина не доказана".

Бизнесмен также поблагодарил всех, кто помогал ему вернуться домой. Среди них он назвал жену Валентину Леус, консульство Украины в Люблине, Министерство иностранных дел, адвокатов Arzinger Law Office, команду и членов CEO Club Ukraine, а также друзей и близких.

Как сообщали Новини.LIVE, Германия отозвала европейский ордер на арест Дмитрия Карчука, которого ранее задержали в Польше по делу о краже велосипедов. После отзыва ордера польский суд освободил бизнесмена из-под стражи, и он вернулся в Украину.

Как сообщали Новини.LIVE, украинский рэпер и видеоблогер Kyivstoner мог стать целью покушения в Польше. По данным польских СМИ, российские спецслужбы могли завербовать киллера для его убийства.

Польша Украина СИЗО бизнес следствие
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации