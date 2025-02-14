Сертификат холостого в Дії — новая цифровая услуга

"Дія" запустила новый документ — сертификат холостяка
Ко Дню влюбленных Министерство цифровой трансформации Украины представило новую услугу в приложении "Дія" — сертификат холостого или холостой. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, такая цифровая услуга не имеет аналогов в мире.
Об этом Михаил Федоров сообщил в Telegram.
Зачем нужен сертификат холостого в "Дії"
Отныне пользователи, которые не состоят в браке или уже официально разведены, могут получить этот документ в "Дії". Его можно сгенерировать в несколько кликов — нужно лишь обновить приложение, выбрать опцию "Добавить документ", а система автоматически проверит данные в государственном реестре.
Новый сертификат имеет интерактивные возможности: пользователь может загрузить любое фото, указать свои интересы и даже самостоятельно оформить его дизайн.
Кроме того, документ содержит QR-код, который позволяет быстро проверить статус человека в реестре и даже создать пару с другим человеком, если сканировать код одновременно.
"С Дією вы уже не тратите времени на очереди и бюрократию, а теперь не придется и на исследование страниц в социальных сетях. Цифровизация защищает от любого мошенничества (даже романтического). Надеюсь, цифровизация объединит сердца многих украинцев, и следующими услугами в Дії для вас станут Брак онлайн и еМалятко", — написал Михаил Федоров.
Напомним, недавно важное обновление добавили и в приложение для военнослужащих "Резерв+" — там можно подать заявку на оформление контракта для 18-24 летних граждан.
Также украинцы могут приобрести военные облигации через "Дію".
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