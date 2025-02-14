Сертифікат неодруженого в Дії — нова цифрова послуга

Застосунок "Дія". Фото: Новини.LIVE

До Дня закоханих Міністерство цифрової трансформації України представило нову послугу в застосунку "Дія" — сертифікат неодруженого або неодруженої. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, така цифрова послуга не має аналогів у світі.

Про це Михайло Федоров повідомив у Telegram.

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Відтепер користувачі, які не перебувають у шлюбі або вже офіційно розлучені, можуть отримати цей документ у "Дії". Його можна згенерувати в кілька кліків — потрібно лише оновити застосунок, вибрати опцію "Додати документ", а система автоматично перевірить дані в державному реєстрі.

Приклади сертифікатів. Фото: Михайло Федоров

Новий сертифікат має інтерактивні можливості: користувач може завантажити будь-яке фото, вказати свої інтереси та навіть самостійно оформити його дизайн.

Крім того, документ містить QR-код, який дозволяє швидко перевірити статус людини в реєстрі та навіть створити пару з іншою людиною, якщо сканувати код одночасно.

"З Дією ви вже не витрачаєте часу на черги й бюрократію, а тепер не доведеться й на дослідження сторінок у соціальних мережах. Цифровізація захищає від будь-якого шахрайства (навіть романтичного). Сподіваюся, цифровізація обʼєднає серця багатьох українців, і наступними послугами в Дії для вас стануть Шлюб онлайн та єМалятко", — написав Михайло Федоров.

Нагадаємо, нещодавно важливе оновлення додали й у застосунок для військовослужбовців "Резерв+" — там можна подати заявку на оформлення контракту для 18-24 річних громадян.

Також українці можуть придбати військові облігації через "Дію".