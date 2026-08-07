Дезертировал из «Азовстали» и вступил в армию РФ: пограничнику предъявили подозрение

Сотрудники ГБР. Иллюстративное фото: Радио Свобода

Кристина Павлова редактор ленты новостей

Военнослужащему Государственной пограничной службы Украины было предъявлено подозрение в дезертирстве и государственной измене. По данным следствия, он самовольно покинул место службы во время обороны Мариуполя, а впоследствии вступил в незаконное вооруженное формирование оккупантов и в настоящее время воюет против Украины.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, информирует Новини.LIVE.

Что установило следствие

По данным правоохранителей, 16 марта 2022 года во время выполнения боевого задания на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе военнослужащий самовольно покинул место службы и район выполнения боевого задания, чтобы уклониться от прохождения военной службы в условиях военного положения.

Подозреваемый военнослужащий. Фото: Офис Генерального прокурора

Следствие также установило, что примерно в ноябре 2023 года, находясь во временно оккупированном Мариуполе, мужчина прошел собеседование с представителями оккупационной администрации РФ и согласился вступить в незаконное вооруженное формирование.

Как стал командиром минометного расчета

По версии следствия, в ноябре 2023 года подозреваемый вступил в так называемый «Батальон имени Богдана Хмельницкого» («ББХ») группировки «ДНР», подчиняющейся вооруженным силам РФ, и принес присягу на верность России.

В настоящее время, по информации прокуратуры, он занимает должность командира минометного расчета, использует позывной «Скай» и участвует в боевых действиях против Украины.

Ему инкриминируют государственную измену и дезертирство, совершенные в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 и ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Досудебное расследование проводят следователи Территориального управления ГБР в Краматорске при оперативном сопровождении ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что недавно правоохранители разоблачили бывшего командующего одним из родов войск ВСУ, которого подозревают в хищении средств, предназначенных для закупки систем противовоздушной обороны. По данным следствия, он также приобрел элитную недвижимость, законность происхождения которой проверяется.

Также Новини.LIVE писали, что Государственное бюро расследований разоблачило военнослужащего, который, по версии следствия, пытался незаконно продать взрывчатые вещества на сумму более 7,5 млн гривен. Ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения.