София Нерсесян вернулась в Украину после участия в Детском Евровидении-2025

Украинская делегация вернулась в Украину после успешного выступления на Детском Евровидении-2025, которое состоялось 13 декабря в Тбилиси. 10-летняя София Нерсесян заняла второе место с песней "Мотанка", набрав 177 баллов и получив одну из самых высоких оценок зрительского голосования.

Журналистка Новини.LIVE пообщалась с Софией Нерсесян и другими участниками команды, которые принимали участие в Детском Евровидении-2025.

По возвращении домой София поделилась своими эмоциями с журналистами. По ее словам, участие в конкурсе оставило чрезвычайно яркие впечатления.

"Все просто очень классно. Мне очень понравилось выступление, сцена, все прямо кайф. Познакомилась я со всеми, все такие добрые, широкие, милые. И дети там очень прикольные", — поделилась София.

Юная артистка отметила, что не испытывала страха перед большой сценой и ответственностью представлять Украину. По ее словам, после первых репетиций она быстро освоилась, почувствовала поддержку команды и воспринимала участие в конкурсе скорее как радостный опыт, чем как стресс. Рассказывая о песне "Мотанка", София отметила, что это не просто композиция, а символ-оберег.

"Моя песня "Мотанка" не просто о какой-то там куколке, она об обереге, который защищает украинцев и детей", — сообщила София.

Комментируя результаты конкурса, София призналась, что очень обрадовалась второму месту, хотя, как и каждый участник, мечтала о победе. В то же время она подчеркнула, что серебро для нее — это повод для гордости и счастья.

Говоря о планах на будущее, София поделилась мечтой стать большой артисткой мирового уровня и призналась, что в будущем хотела бы попробовать свои силы уже на взрослом Евровидении. Своим преемникам она посоветовала не волноваться, верить в себя и "зажигать сцену", пообещав собственную поддержку.

Глава украинской делегации Оксана Скибинская рассказала, что подготовка к конкурсу началась еще в октябре, сразу после победы Софии в национальном отборе. Она отметила, что концепцию номера решили не менять, ведь она уже была хорошо воспринята как в Украине, так и за рубежом, поэтому основной задачей стало сделать ее еще сильнее и ярче.

Она также прокомментировала ситуацию с оценками жюри, отметив, что результаты стоит рассматривать отдельно от зрительского голосования.

"Здесь мы должны разделять голосование жюри и голосование зрителей. Потому что на Детском Евровидении, так же как и на взрослом, то 50% результата определяют жюри, а 50% — зрители. Мы видим, что те 50%, которые отдавали зрители, они являются признанием. Потому что самый высокий результат по зрителям означает, что люди почувствовали, людям понравилось. Песни слушают на стриминговых платформах. Для чего мы приехали: мы приехали показывать, какой качественной и уверенной является украинская культура сегодня, несмотря на обстоятельства войны. То, что жюри оценили нас таким образом, конечно, нам обидно. Мы уверены в том, что выступление на шоу для жюри было на высоком уровне, мы же его видели", — рассказала Оксана Скибинская

Мама Софии Анна также поделилась эмоциями после конкурса. Она рассказала, что вокальные способности дочери — это природный дар, с которым София родилась. По ее словам, огромную роль в результате сыграла команда, которая поддерживала Софию как одна большая семья. Она поблагодарила продюсеров и наставников, которые были рядом с дочерью на протяжении всего пути.

