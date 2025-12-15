Софія Нерсесян повернулася в Україну після участі у Дитячому Євробаченні-2025

Софія з мамою. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Українська делегація повернулася до України після успішного виступу на Дитячому Євробаченні-2025, яке відбулося 13 грудня у Тбілісі. 10-річна Софія Нерсесян посіла друге місце з піснею "Мотанка", набравши 177 балів та отримавши одну з найвищих оцінок глядацького голосування.

Журналістка Новини.LIVE поспілкувалася з Софією Нерсесян та іншими учасниками команди, які брали участь у Дитячому Євробаченні-2025.

Реклама

Читайте також:

Софія Нерсесян посіла 2 місце на Дитячому Євробаченні-2025

Після повернення додому Софія поділилася своїми емоціями з журналістами. За її словами, участь у конкурсі залишила надзвичайно яскраві враження.

Софія Нерсесян поруч з представниками української делегації. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

"Все просто дуже класно. Мені дуже сподобався виступ, сцена, все прямо кайф. Познайомилася я з усіма, усі такі добрі, ширі, милі. І діти там дуже прикольні", — поділилася Софія.

Юна артистка зазначила, що не відчувала страху перед великою сценою та відповідальністю представляти Україну. За її словами, після перших репетицій вона швидко освоїлася, відчула підтримку команди й сприймала участь у конкурсі радше як радісний досвід, ніж як стрес. Розповідаючи про пісню "Мотанка", Софія наголосила, що це не просто композиція, а символ-оберіг.

"Моя пісня "Мотанка" не просто про якусь там лялечку, вона про оберіг, який захищає українців та дітей", — повідомила Софія.

Зустріч Софії Нерсесян. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Коментуючи результати конкурсу, Софія зізналася, що дуже зраділа другому місцю, хоча, як і кожен учасник, мріяла про перемогу. Водночас вона наголосила, що срібло для неї — це привід для гордості та щастя.

Говорячи про плани на майбутнє, Софія поділилася мрією стати великою артисткою світового рівня та зізналася, що у майбутньому хотіла б спробувати свої сили вже на дорослому Євробаченні. Своїм наступникам вона порадила не хвилюватися, вірити в себе й "запалювати сцену", пообіцявши власну підтримку.

Голова української делегації Оксана Скибінська розповіла, що підготовка до конкурсу розпочалася ще в жовтні, одразу після перемоги Софії у національному відборі. Вона зазначила, що концепцію номера вирішили не змінювати, адже вона вже була добре сприйнята як в Україні, так і за кордоном, тож основним завданням стало зробити її ще сильнішою та яскравішою.

Софію Нерсесян тепло зустрічають в Україні. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Вона також прокоментувала ситуацію з оцінками журі, зазначивши, що результати варто розглядати окремо від глядацького голосування.

"Тут ми маємо розділяти голосування журі і голосування глядачів. Тому що на Дитячому Євробаченні, так само як і на дорослому, то 50% результату визначають журі, а 50% — глядачі. Ми бачимо, що ті 50%, які віддавали глядачі, вони є визнанням. Тому що найвищий результат за глядачами означає, що люди відчули, людям сподобалось. Пісні слухають на стрімінгових платформах. Для чого ми приїхали? Ми приїхали показувати, якою якісною і впевненою є українська культура сьогодні, незважаючи на обставини війни. Те, що журі оцінили нас таким чином, звичайно, що нам прикро. Ми впевнені в тому, що виступ на шоу для журі був на високому рівні, ми ж його бачили", — розповіла Оксана Скибінська

Мама Софії Анна також поділилася емоціями після конкурсу. Вона розповіла, що вокальні здібності доньки — це природний дар, з яким Софія народилася. За її словами, величезну роль у результаті відіграла команда, яка підтримувала Софію як одна велика родина. Вона подякувала продюсерам і наставникам, які були поруч із донькою протягом усього шляху.

Нагадаємо, Софія Нерсесян також поділилася деталями щодо свого виступу.

Раніше реативний продюсер та режисер-постановник Нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2025" Антон Пожидаєв розкрив подробиці про номер Софії Нерсесян.