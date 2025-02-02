Кузьма Скрябин — десятая годовщина гибели легендарного музыканта

Кузьма Скрябин. Фото: Facebook/Кузьма Скрябин

Кузьма Скрябин — легенда украинской музыки. Его любили при жизни и не меньше уважают после гибели. Скрябина ценят не только за талант, но и за любовь к своей стране, патриотизм и прямоту. Легендарные цитаты украинца собирают миллионы просмотров в соцсетях даже через 10 лет после его смерти.

В десятую годовщину гибели Кузьмы Скрябина Новини.LIVE рассказывают, какой была жизнь музыканта и почему он погиб.

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Каким был настоящий Кузьма Скрябин

Андрей Кузьменко (настоящее имя Кузьмы Скрябина. — Ред.) родился в 1968 году на Львовщине в семье учительницы и инженера. Он начал заниматься музыкой еще в детстве, но учиться пошел в медицинский университет. И все же жизнь Андрей Кузьменко соединил со сценой.

Впервые группа "Скрябин" появилась в 1988 году. После того состав команды неоднократно менялся. Только Андрей Кузьменко был постоянным участником группы.

Одной из первых песен группы "Скрябин" стала композиция Feel The Pain. Первый альбом "Чуєш Біль" включал 12 песен. Однако, поскольку музыканты не имели средств, чтобы официально его выпустить, пластинка была доступна только среди друзей и знакомых.

Кузьма Скрябин был известен своей открытой позицией относительно Украины. Он публично критиковал власть и высказывался о проблемах в обществе.

"Я возненавидел наших политиков, потому что это лицемеры. Я возненавидел Россию, к которой всегда относился толерантно. Я никогда в жизни не поеду в Крым. Для меня это предательство со стороны Крыма. Будто взяли и вывернули наружу старые солдатские кальсоны", — говорил Кузьма Скрябин.

Андрей Кузьменко. Фото: 1plus1.ua

После начала войны в 2014 году Скрябин помогал украинским защитникам, а также посещал их в госпиталях, где давал концерты. Позиция музыканта была принципиальной и недвусмысленной.

"Война не может быть на какой-то определенной части территории, если она заходит, то это беда для всех. И поэтому нейтральным быть нельзя", — отмечал Скрябин.

Роковая авария — как погиб Кузьма Скрябин

2 февраля исполняется десять лет с момента смерти легендарного Скрябина. Он погиб в аварии в Днепропетровской области. По официальной версии, внедорожник Кузьмы Скрябина вылетел на "встречку" из-за скользкой дороги и столкнулся с молоковозом. В аварии также пострадали две женщины — пассажирка молоковоза и администратор артиста.

Место аварии, в которой погиб Кузьма Скрябин. Фото: УНИАН

Известно, что за несколько дней до гибели Андрей Кузьменко в интервью обвинил украинскую власть в бездействии. Он настаивал, что для прекращения войны на востоке Украины не прилагают усилий. Из-за этого многие предположили, что авария была "заказной". Даже мама Кузьмы Скрябина, которая умерла в 2023 году, была убеждена, что ее сына просто "убрали с дороги" за критику власти и скандальные высказывания.

На момент гибели певцу Кузьме Скрябину было 46 лет. Его смерть оставила после себя ряд вопросов. Единственное, что известно точно, — Скрябин был патриотом и действительно легендарным певцом. Его музыку слушают миллионы людей, а высказывания Андрея Кузьменко отзываются в сердцах украинцев и по сей день.

Кузьма Скрябин на концерте. Фото: скриншот

Напомним, в День рождения Кузьмы Скрябина его память почтила известная украинская певица Наталья Могилевская. Оба музыканта были очень близкими.

Жена покойного музыканта Кузьмы Скрябина стала жертвой мошенников. Ее обманул на 1,5 млн грн известный музыкальный лейбл.