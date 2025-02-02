Кузьма Скрябін — десята річниця загибелі легендарного музиканта

Кузьма Скрябін. Фото: Facebook/Кузьма Скрябін

Кузьма Скрябін — легенда української музики. Його любили при житті й не менше шанують після загибелі. Скрябіна цінують не тільки через талант, а й через любов до своєї країни, патріотизм та прямоту. Легендарні цитати українця збирають мільйони переглядів у соцмережах навіть через 10 років після його смерті.

В десяту річницю загибелі Кузьми Скрябіна Новини.LIVE розповідають, яким було життя музиканта та чому він загинув.

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Яким був справжній Кузьма Скрябін

Андрій Кузьменко (справжнє ім'я Кузьми Скрябіна. — Ред.) народився у 1968 році на Львівщині в сім'ї вчительки та інженера. Він почав займатись музикою ще в дитинстві, але навчатись пішов до медичного університету. Та все ж життя Андрій Кузьменко поєднав зі сценою.

Вперше гурт "Скрябін" з'явився у 1988 році. Після того склад команди неодноразово змінювався. Тільки Андрій Кузьменко був постійним учасником групи.

Однією з перших пісень гурту "Скрябін" стала композиція Feel The Pain. Перший альбом "Чуєш Біль" складався з 12 пісень. Однак, оскільки музиканти не мали коштів, аби офіційно його випустити, платівка була доступною лише серед друзів та знайомих.

Кузьма Скрябін був відомий своєю відкритою позицією щодо України. Він публічно критикував владу та висловлювався про проблеми у суспільстві.

"Я зненавидів наших політиків, бо то є лицеміри. Я зненавидів Росію, до якої завжди ставився толерантно. Я ніколи в житті не поїду до Криму. Для мене то є зрада з боку Криму. Ніби взяли й вивернули назовні старі солдатські кальсони", — казав Кузьма Скрябін.

Андрій Кузьменко. Фото: 1plus1.ua

Після початку війни у 2014 році Скрябін допомагав українським захисникам, а також відвідував їх у госпіталях, де давав концерти. Позиція музиканта була принциповою та недвозначною.

"Війна не може бути на якійсь певній частині території, якщо вона заходить, то це біда для всіх. І тому нейтральним бути не можна", — зазначав Скрябін.

Фатальна аварія — як загинув Кузьма Скрябін

2 лютого виповнюється десять років з моменту смерті легендарного Скрябіна. Він загинув в аварії у Дніпропетровській області. За офіційною версією, позашляховик Кузьми Скрябіна вилетів на "зустрічку" через слизьку дорогу та зіткнувся з молоковозом. В аварії також постраждали дві жінки — пасажирка молоковоза та адміністраторка артиста.

Місце аварії, в якій загинув Кузьма Скрябін. Фото: УНІАН

Відомо, що за кілька днів до загибелі Андрій Кузьменко в інтерв'ю звинуватив українську владу у бездіяльності. Він наполягав, що для припинення війни на сході України не докладають зусиль. Через це багато хто припустив, що аварія була "замовною". Навіть мама Кузьми Скрябіна, яка померла у 2023 році, була переконана, що її сина просто "прибрали зі шляху" за критику влади й скандальні висловлювання.

На момент загибелі співакові Кузьмі Скрябіну було 46 років. Його смерть залишила по собі низку питань. Єдине, що відомо точно, — Скрябін був патріотом та справді легендарним співаком. Його музику слухають мільйони людей, а висловлювання Андрія Кузьменка відкликаються у серцях українців й донині.

Кузьма Скрябін на концерті. Фото: скриншот

Нагадаємо, у День народження Кузьми Скрябіна його пам'ять вшанувала відома українська співачка Наталія Могилевська. Обоє музикантів були дуже близькими.

Дружина покійного музиканта Кузьми Скрябіна стала жертвою шахраїв. Її ошукав на 1,5 млн грн відомий музичний лейбл.