Десантники 46 бригады уничтожили технику и дроны врага — видео

Дата публикации 30 октября 2025 10:11
обновлено: 10:42
ДШВ ВСУ нанесли врагу новые потери на передовой — видео атак
Подлет дрона к вражеской цели. Фото: кадр из видео

Украинские десантники из 46 отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ Вооруженных сил Украины снова нанесли противнику ощутимые потери на фронте. Во время последних боевых действий военные эффективно уничтожили технику, живую силу и разведывательные средства врага.

Видеокадрами успешных ударов поделились в пресс-службе 46 отдельной аэромобильной бригады.

Читайте также:

Украинские войска успешно бьют дронами по противнику на фронте

Слаженная работа бригады позволила "подрезать крылья" российским оккупантам и "ослепить" их разведку. Украинские воины точными ударами уничтожили автомобильную и мототехнику противника, ликвидировали его личный состав, а также уничтожили укрепления, FPV-дроны и разведывательный беспилотник.

"Наши воины точными ударами поразили авто- и мототехнику противника, личный состав, FPV-ждуны, укрепления и разведывательный БпЛА типа "крыло", — высказались военные.

Напомним, недавно украинские войска успешно атаковали в России важные объекты военно-промышленного комплекса.

А в Донецкой области пресс-офицер 24 ОМБР ликвидировал российский дрон, который целился в иностранных журналистов.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
