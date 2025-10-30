Відео
Україна
Десантники 46 бригади знищили техніку і дрони ворога — відео

Десантники 46 бригади знищили техніку і дрони ворога — відео

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 10:11
Оновлено: 10:42
ДШВ ЗСУ завдали ворогу нових втрат на передовій — відео атак
Підліт дрона до ворожої цілі. Фото: кадр з відео

Українські десантники із 46 окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ Збройних сил України знову завдали противнику відчутних втрат на фронті. Під час останніх бойових дій військові ефективно знищили техніку, живу силу та розвідувальні засоби ворога.

Відеокадрами успішних ударів поділилися у пресслужбі 46 окремої аеромобільної бригади. 

Читайте також:

Українські війська успішно б'ють дронами по противнику на фронті

Злагоджена робота бригади дозволила "підрізати крила" російським окупантам та "осліпити" їхню розвідку. Українські воїни влучними ударами знищили автомобільну та мототехніку противника, ліквідували його особовий склад, а також знищили укріплення, FPV-дрони і розвідувальний безпілотник.

"Наші воїни точними ударами уразили авто- та мототехніку противника, особовий склад, FPV-ждуни, укріплення та розвідувальний БпЛА типу "крило", — висловилися військові. 

Нагадаємо, нещодавно українські війська успішно атакували в Росії важливі об'єкти військово-промислового комплексу

А на Донеччині пресофіцер 24 ОМБР ліквідував російський дрон, який цілив на іноземних журналістів.

ЗСУ дрони війна в Україні фронт безпілотники
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
