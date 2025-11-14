Видео
Главная Новости дня Госдума РФ определила национальность Чебурашки — он стал евреем

Госдума РФ определила национальность Чебурашки — он стал евреем

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 06:14
обновлено: 05:44
В РФ выяснили, что Чебурашка по национальности еврей — откуда такие выводы
Герой мультфильм времен СССР Чебурашка. Фото: росСМИ

В Госдуме России обсудили очень важный и насущный вопрос для всей страны - национальность Чебурашки. Этот герой советского мультфильма давно продвигается как "наше все", но депутаты считают, что надо наконец определиться с его этническим происхождением. И определились.

О странном результате определения национальности мультипликационного персонажа сообщает оппозиционное Кремлю агентство ASTRA.

Кто по национальности Чебурашка

При обсуждении поправок в бюджет РФ речь зашла о "национальных игрушках", которые могут стать конкурентами зарубежным, особенно популярной Лабубу. Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров построил логическую, по его мнению, цепочку, которая позволит наконец определиться с этническим происхождением Чебурашки.

"В СССР завозили апельсины из Израиля, а поскольку Чебурашка прибыл в страну в коробке с этими фруктами, он является евреем", — отметил чиновник.

Ранее мы сообщали, что в РФ из президентского фонда на 20 миллионов рублей профинансируют компьютерную игру о РПЦ. Игра будет посвящена "продвижению духовно-нравственных ценностей".

Также мы информировали о забавном инциденте с российским роботом Aidol, который упал прямо на сцене во время презентации. Робота рекламировали, как "первого российского антропоморфного робота с элементами искусственного интеллекта".

россия СССР мультфильмы евреи Государственная дума
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
