В РФ выяснили, что Чебурашка по национальности еврей — откуда такие выводы

В Госдуме России обсудили очень важный и насущный вопрос для всей страны - национальность Чебурашки. Этот герой советского мультфильма давно продвигается как "наше все", но депутаты считают, что надо наконец определиться с его этническим происхождением. И определились.

О странном результате определения национальности мультипликационного персонажа сообщает оппозиционное Кремлю агентство ASTRA.

При обсуждении поправок в бюджет РФ речь зашла о "национальных игрушках", которые могут стать конкурентами зарубежным, особенно популярной Лабубу. Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров построил логическую, по его мнению, цепочку, которая позволит наконец определиться с этническим происхождением Чебурашки.

"В СССР завозили апельсины из Израиля, а поскольку Чебурашка прибыл в страну в коробке с этими фруктами, он является евреем", — отметил чиновник.

