Герой мультфільм часів СРСР Чебурашка. Фото: росЗМІ

У Держдумі Росії обговорили дуже важливе і нагальне питання для всієї країни — національність Чебурашки. Цей герой радянського мультфільму давно просувається як "наше всьо", але депутати вважають, що треба нарешті визначитись з його етнічним походженням. І визначились.

Про дивний результат визначення національності мультиплікаційного персонажа повідомляє опозиційне Кремлю агенція ASTRA.

Хто за національністю Чебурашка

Під час обговорення поправок до бюджету РФ мова зайшла про "національні іграшки", які можуть стати конкурентами закордонним, особливо популярній Лабубу. Голова комітету з бюджету та податків Андрій Макаров побудував логічний, на його думку, ланцюжок, який дозволить нарешті визначитись з етнічним походженням Чебурашки.

"У СРСР завозили апельсини з Ізраїлю, а оскільки Чебурашка прибув у країну в коробці з цими фруктами, він є євреєм", — зазначив чиновник.

