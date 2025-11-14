Відео
Держдума РФ визначила національність Чебурашки — він став євреєм

Дата публікації: 14 листопада 2025 06:14
Оновлено: 05:44
У РФ з'ясували, що Чебурашка за національністю єврей — звідки такі висновки
Герой мультфільм часів СРСР Чебурашка. Фото: росЗМІ

У Держдумі Росії обговорили дуже важливе і нагальне питання для всієї країни — національність Чебурашки. Цей герой радянського мультфільму давно просувається як "наше всьо", але депутати вважають, що треба нарешті визначитись з його етнічним походженням. І визначились.

Про дивний результат визначення національності мультиплікаційного персонажа повідомляє опозиційне Кремлю агенція ASTRA.

Читайте також:

Хто за національністю Чебурашка

Під час обговорення поправок до бюджету РФ мова зайшла про "національні іграшки", які можуть стати конкурентами закордонним, особливо популярній Лабубу. Голова комітету з бюджету та податків Андрій Макаров побудував логічний, на його думку, ланцюжок, який дозволить нарешті визначитись з етнічним походженням Чебурашки.

"У СРСР завозили апельсини з Ізраїлю, а оскільки Чебурашка прибув у країну в коробці з цими фруктами, він є євреєм", — зазначив чиновник.

Раніше ми повідомляли, що у РФ з президентського фонду на 20 мільйонів рублів профінансують комп'ютерну гру про РПЦ. Гра буде присвячена "просуванню духовно-моральних цінностей".

Також ми інформували про кумедний інцидент з російським роботом Aidol, який впав прямо на сцені під час презентації. Робота рекламували, як "першого російського антропоморфного робота з елементами штучного інтелекту".

росія СРСР мультфільми євреї Державна дума
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
