Возможен пересмотр бюджета из-за войны - Марченко

В правительстве рассматривают возможность внесения изменений в государственный бюджет 2025 года из-за дополнительных потребностей в секторе безопасности и обороны. Министр финансов Сергей Марченко подтвердил, что продолжаются консультации с представителями оборонного сектора и руководством правительства.

Пересмотр бюджета из-за новых потребностей обороны

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что правительство готовится к возможной корректировке бюджета из-за ситуации на фронте. По его словам, решение будут принимать после обсуждения с министром обороны и первым вице-премьером. Дополнительные расходы на армию требуют срочных изменений.

"Это решение вызвано ситуацией на поле боя. Мы готовы и будем оперативно реагировать несмотря на то, что иногда нам придется принимать достаточно сложные решения", — подчеркнул Марченко.

Он отметил, что консультации уже продолжаются и правительство работает над оптимальной моделью финансирования. Планируется определить, как и когда средства будут направлены в оборонный сектор. Министр подчеркнул, что правительство имеет четкое видение, каким образом будет закрывать ресурсные потребности.

