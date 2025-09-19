Видео
Главная Новости дня Госбюджет под угрозой изменений — правительство готовит решение

Госбюджет под угрозой изменений — правительство готовит решение

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 14:14
Возможен пересмотр бюджета из-за войны - Марченко
Правительство Украины. Фото: 24 Канал

В правительстве рассматривают возможность внесения изменений в государственный бюджет 2025 года из-за дополнительных потребностей в секторе безопасности и обороны. Министр финансов Сергей Марченко подтвердил, что продолжаются консультации с представителями оборонного сектора и руководством правительства.

Об этом сообщили Новини.LIVE в пятницу, 19 сентября.

Пересмотр бюджета из-за новых потребностей обороны

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что правительство готовится к возможной корректировке бюджета из-за ситуации на фронте. По его словам, решение будут принимать после обсуждения с министром обороны и первым вице-премьером. Дополнительные расходы на армию требуют срочных изменений.

"Это решение вызвано ситуацией на поле боя. Мы готовы и будем оперативно реагировать несмотря на то, что иногда нам придется принимать достаточно сложные решения", — подчеркнул Марченко.

Он отметил, что консультации уже продолжаются и правительство работает над оптимальной моделью финансирования. Планируется определить, как и когда средства будут направлены в оборонный сектор. Министр подчеркнул, что правительство имеет четкое видение, каким образом будет закрывать ресурсные потребности.

Напомним, что в проекте Государственного бюджета на 2026 год правительство планирует повторно пересмотреть прожиточный минимум.

Ранее мы также информировали, что в Украине изменят условия выплат пенсий, назначенных по специальным законам для судей, прокуроров, госслужащих, чернобыльцев и других категорий.

Сергей Марченко госбюджет армия бюджет ситуация на фронте
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
