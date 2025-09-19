Відео
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії
Держбюджет під загрозою змін — уряд готує рішення

Держбюджет під загрозою змін — уряд готує рішення

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 14:14
Можливий перегляд бюджету через війну — Марченко
Уряд України. Фото: 24 Канал

В уряді розглядають можливість внесення змін до державного бюджету 2025 року через додаткові потреби у секторі безпеки й оборони. Міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив, що тривають консультації з представниками оборонного сектору та керівництвом уряду.

Про це повідомили Новини.LIVE у п'ятницю, 19 вересня.    

Читайте також:

Перегляд бюджету через нові потреби оборони

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що уряд готується до можливого коригування бюджету через ситуацію на фронті. За його словами, рішення ухвалюватимуть після обговорення з міністром оборони та першим віцепрем’єром. Додаткові видатки на армію потребують термінових змін.

"Це рішення викликане ситуацією на полі бою. Ми готові та будемо оперативно реагувати попри те, що іноді нам доведеться ухвалювати досить складні рішення", — наголосив Марченко.

Він зазначив, що консультації вже тривають і уряд працює над оптимальною моделлю фінансування. Планується визначити, як і коли кошти будуть спрямовані до оборонного сектору. Міністр підкреслив, що уряд має чітке бачення, яким чином закриватиме ресурсні потреби.

Нагадаємо, що у проєкті Державного бюджету на 2026 рік уряд планує повторно переглянути прожитковий мінімум

Раніше ми також інформували, що в Україні змінять умови виплат пенсій, призначених за спеціальними законами для суддів, прокурорів, держслужбовців, чорнобильців та інших категорій.

Сергій Марченко держбюджет армія бюджет ситуація на фронті
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
