На Черниговщине прокуратуре не удалось вернуть в государственную собственность заказник Замглай

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

На Черниговщине хозяйственный суд принял решение относительно земельного участка в пределах ландшафтного заказника общегосударственного значения "Замглай". Государству не вернули землю заказника.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

В суд обратилась прокуратура, ведь считала, что государству надо вернуть участок площадью 34,8 га, который был передан Репкинскому поселковому совету в коммунальную собственность. Прокуратура утверждала, что этот участок расположен на территории заказника "Замглай" и выбыл в собственность общины противоправно.

Однако суд отказал прокуратуре в удовлетворении иска, поскольку прокурор не предоставил достаточных доказательств расположения участка на территории заказника. В частности, в материалах дела отсутствует кадастровый план, что делает невозможным точное определение границ и площади участка, а также его расположение на местности.

Решение суда

Итак, суд отметил, что прокурор не представил других доказательств в подтверждение своей позиции и не инициировал проведение судебного экспертного исследования спорного вопроса. В результате суд не смог установить факт полного или частичного наложения участка на земли заказника "Замглай" и отказал прокуратуре в иске.

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