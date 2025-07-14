На Чернігівщині прокуратурі не вдалось повернути у державну власність заказник Замглай

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

На Чернігівщині господарський суд прийняв рішення стосовно земельної ділянки в межах ландшафтного заказника загальнодержавного значення "Замглай". Державі не повернули землю заказника.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

До суду звернулась прокуратура, адже вважала, що державі треба повернути ділянку площею 34,8 га, яка була передана Ріпкинській селищній раді в комунальну власність. Прокуратура стверджувала, що ця ділянка розташована на території заказника "Замглай" і вибула у власність громади протиправно.

Однак суд відмовив прокуратурі у задоволенні позову, оскільки прокурор не надав достатніх доказів розташування ділянки на території заказника. Зокрема, в матеріалах справи відсутній кадастровий план, що унеможливлює точне визначення меж та площі ділянки, а також її розташування на місцевості.

Рішення суду

Отже, суд зазначив, що прокурор не представив інших доказів на підтвердження своєї позиції й не ініціював проведення судового експертного дослідження спірного питання. В результаті суд не зміг встановити факт повного або часткового накладання ділянки на землі заказника "Замглай" і відмовив прокуратурі у позові.

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