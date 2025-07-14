Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Державі не вдалось повернути заказник "Замглай" — в чому причина

Державі не вдалось повернути заказник "Замглай" — в чому причина

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 00:33
На Чернігівщині прокуратурі не вдалось повернути у державну власність заказник Замглай
Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

На Чернігівщині господарський суд прийняв рішення стосовно земельної ділянки в межах ландшафтного заказника загальнодержавного значення "Замглай". Державі не повернули землю заказника. 

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

До суду звернулась прокуратура, адже вважала, що державі треба повернути ділянку площею 34,8 га, яка була передана Ріпкинській селищній раді в комунальну власність. Прокуратура стверджувала, що ця ділянка розташована на території заказника "Замглай" і вибула у власність громади протиправно.

Однак суд відмовив прокуратурі у задоволенні позову, оскільки прокурор не надав достатніх доказів розташування ділянки на території заказника. Зокрема, в матеріалах справи відсутній кадастровий план, що унеможливлює точне визначення меж та площі ділянки, а також її розташування на місцевості.

Рішення суду

Отже, суд зазначив, що прокурор не представив інших доказів на підтвердження своєї позиції й не ініціював проведення судового експертного дослідження спірного питання. В результаті суд не зміг встановити факт повного або часткового накладання ділянки на землі заказника "Замглай" і відмовив прокуратурі у позові.

Раніше повідомлялось, що у селі Ходорів на Київщині триває судова тяганина щодо дитячого табору. Судяться Київська обласна прокуратура та релігійна організація, яка приватизувала будівлі.

Також стало відомо, скільки землі можна приватизувати згідно із Земельним кодексом України.

суд Чернігівська область прокуратура судові рішення ландштафтний заказник
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації