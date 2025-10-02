Видео
Государство будет выделять по 4 млн грн на протез — подробности

Государство будет выделять по 4 млн грн на протез — подробности

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 06:48
Протезирование в Украине - государство будет покрывать стоимость протезов FB/Superhumans
Украинский ветеран в центре Superhumans

Государство будет выделять по 4 млн 200 тыс. грн на один протез для украинских ветеранов. Для этого им следует обратиться к лечащим врачам или в протезные мастерские. Также вся необходимая информация будет доступна на сайте Министерства социальной политики.

Об этом Новини.LIVE сказал Тарас Тарасенко, заместитель председателя комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Читайте также:

"Никто не имеет права навязывать любое протезное предприятие, которых у нас в Украине более ста. Но над качеством протезов в Украине нужно еще работать, и мы будем говорить о мониторинге протезных предприятий", — сказал депутат.

Тарас Тарасенко
Тарас Тарасенко и Галина Остаповец. Фото: скриншот видео

Также Тарасенко уточнил, что сейчас в Украине насчитывается 1 млн 300 тыс. ветеранов, однако согласно стратегии ветеранской политики Министерство ветеранов анонсирует, что эта цифра составит около 5 млн. К категории ветеранов также относятся семьи погибших и ветеранов.

Напомним, в Министерстве юстиции Украины отметили о том, что все перевозчики обязаны перевозить ветеранов российско-украинской войны бесплатно.

Правозащитная организация Fight For Right объявила грантовый конкурс для развития предпринимательства или переквалификации. Участие могут принять украинские женщины-ветераны, в частности, имеющие инвалидность.

