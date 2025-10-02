Український ветеран у центрі Superhumans

Держава виділятиме 4 млн 200 тис. грн на один протез для українських ветеранів. Для цього їм слід буде звернутися до лікуючих лікарів або до протезних майстерень. Також вся необхідна інформація буде доступна на сайті Міністерства соціальної політики.

Про це Новини.LIVE сказав Тарас Тарасенко, заступник голови комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

"Ніхто не має права нав’язувати будь-яке протезне підприємство, яких у нас в Україні більше ста. Але над якістю протезів в Україні потрібно ще працювати, і ми будемо говорити про моніторинг протезних підприємств", — сказав депутат.

Тарас Тарасенко та Галина Остаповець. Фото: скриншот відео

Також Тарасенко уточнив, що наразі в Україні нараховується 1 млн 300 тис. ветеранів, проте згідно зі стратегією ветеранської політики Міністерство ветеранів анонсує, що ця цифра становитиме близько 5 млн. До категорії ветеранів також належать сім’ї загиблих та ветеранів.

