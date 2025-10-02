Відео
Держава виділятиме по 4 млн грн на протез — подробиці

Держава виділятиме по 4 млн грн на протез — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 06:48
Протезування в Україні - держава покриватиме вартість протезів FB/Superhumans
Український ветеран у центрі Superhumans

Держава виділятиме 4 млн 200 тис. грн на один протез для українських ветеранів. Для цього їм слід буде звернутися до лікуючих лікарів або до протезних майстерень. Також вся необхідна інформація буде доступна на сайті Міністерства соціальної політики.

Про це Новини.LIVE сказав Тарас Тарасенко, заступник голови комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Читайте також:

"Ніхто не має права нав’язувати будь-яке протезне підприємство, яких у нас в Україні більше ста. Але над якістю протезів в Україні потрібно ще працювати, і ми будемо говорити про моніторинг протезних підприємств", — сказав депутат.  

Тарас Тарасенко
Тарас Тарасенко та Галина Остаповець. Фото: скриншот відео

Також Тарасенко уточнив, що наразі в Україні нараховується 1 млн 300 тис. ветеранів, проте згідно зі стратегією ветеранської політики Міністерство ветеранів анонсує, що ця цифра становитиме близько 5 млн. До категорії ветеранів також належать сім’ї загиблих та ветеранів. 

Нагадаємо, у Міністерстві юстиції України наголосили про те, що всі перевізники зобов’язані перевозити ветеранів російсько-української війни безкоштовно.

Правозахисна організація Fight For Right оголосила грантовий конкурс для розвитку підприємництва або перекваліфікації. Участь можуть взяти українські жінки-ветеранки, зокрема, які мають інвалідність.
 

виплати Україна допомога війна в Україні протезування
Галина Остаповець - Журналіст
Автор:
Галина Остаповець
