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Депутат предложила варианты поощрений для мобилизации

10 апреля 2025 23:52
Евгения Брюховецкая - редактор
Как запустить демобилизацию — Федина предложила вариант
Нардеп София Федина. Фото: Новини.LIVE
Евгения Брюховецкая - редактор

Народный депутат София Федина отметила необходимость демобилизации военных, которые длительное время находятся на фронте. По ее словам, для мобилизации необходимо создать систему поощрений.

Об этом заявила нардеп София Федина в эфире День.LIVE в четверг, 10 апреля.

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Депутат отметила, что военные, которые воюют уже не один год, истощены, уставшие — и морально и физически.

"Надо мобилизационный ресурс, а где его взять? Первое — это система поощрений. Когда принимался закон о мобилизации, все поощрения выбросили. Включая повышение зарплат, первую выплату по контракту, включая те самые четкие сроки службы", — сказала Федина.

По ее мнению, большинство воинов хотели бы знать, будут ли они иметь право на увольнение в сроки, но пока этой определенности нет. Депутат добавила, что психологический фактор является чрезвычайно важным.

Напомним, в САП сообщили, что 48 фигурантов дел о коррупции добровольно пошли на службу в ВСУ.

По словам главного сержанта 93-й ОМБр "Холодный Яр" Виталия Пясецкого, сейчас в армии не хватает пехоты.

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