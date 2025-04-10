Как запустить демобилизацию — Федина предложила вариант

Депутат предложила варианты поощрений для мобилизации
Народный депутат София Федина отметила необходимость демобилизации военных, которые длительное время находятся на фронте. По ее словам, для мобилизации необходимо создать систему поощрений.
Об этом заявила нардеп София Федина в эфире День.LIVE в четверг, 10 апреля.
Демобилизация в Украине
Депутат отметила, что военные, которые воюют уже не один год, истощены, уставшие — и морально и физически.
"Надо мобилизационный ресурс, а где его взять? Первое — это система поощрений. Когда принимался закон о мобилизации, все поощрения выбросили. Включая повышение зарплат, первую выплату по контракту, включая те самые четкие сроки службы", — сказала Федина.
По ее мнению, большинство воинов хотели бы знать, будут ли они иметь право на увольнение в сроки, но пока этой определенности нет. Депутат добавила, что психологический фактор является чрезвычайно важным.
Напомним, в САП сообщили, что 48 фигурантов дел о коррупции добровольно пошли на службу в ВСУ.
По словам главного сержанта 93-й ОМБр "Холодный Яр" Виталия Пясецкого, сейчас в армии не хватает пехоты.
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