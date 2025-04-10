Як запустити демобілізацію — Федина запропонувала варіант

Нардепка Софія Федина. Фото: Новини.LIVE

Народна депутатка Софія Федина наголосила на необхідності демобілізації військових, які тривалий час перебувають на фронті. За її словами, для мобілізації необхідно створити систему заохочень.

Про це заявила нардепка Софія Федина в ефірі День.LIVE у четвер, 10 квітня.

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Депутатка зазначила, що військові, які воюють вже не один рік, виснажені, втомлені — і морально і фізично.

"Треба мобілізаційний ресурс, а де його взяти? Перше — це система заохочень. Коли приймався закон про мобілізацію, всі заохочення викинули. Включно з підвищенням зарплат, першою виплатою по контракті, включно з тими самими чіткими термінами служби", — сказала Федина.

На її думку, більшість воїнів хотіли б знати, чи матимуть вони право на звільнення за термінами, але наразі цієї визначеності немає. Депутатка додала, що психологічний фактор є надзвичайно важливим.

Нагадаємо, у САП повідомили, що 48 фігурантів справ про корупцію добровільно пішли на службу до ЗСУ.

За словами головного сержанта 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Віталія Пясецького, наразі в армії не вистачає піхоти.