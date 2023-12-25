Депутата Черкасского горсовета отправили за решетку за оправдание агрессии России
Суд вынес приговор депутату Черкасского городского совета, обвинив его в поддержке военной агрессии России против Украины и восхвалении её участников. Он был осужден на пять лет тюремного заключения без изъятия имущества.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
Депутат Черкасского горсовета получил тюремный срок за оправдание агрессии РФ
Сообщается, что подсудимый был частью депутатской группы от запрещённой партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" и является помощником народного депутата Украины.
Прокуратура установила в ходе судебного разбирательства, что в июне-июле 2022 года данный депутат выражал пророссийские взгляды и распространял нарративы, соответствующие российской пропаганде, в разговорах с родственниками и знакомыми.
Он защищал и считал оправданными действия России в Украине, поддерживал оккупационные силы на украинской территории. Также он восхвалял президента России и российскую армию, выражая надежду на их победу в Украине и стремление занять высокие посты в случае захвата Черкасской области.
Напомним, что бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича подозревают в государственной измене и ему сообщили о подозрении. Следствие указывает, что он был завербован российской ФСБ и в 2014 году переехал в Москву.
Также СБУ задержала депутата одного из поселковых советов Херсонской области, который во время оккупации "сдал" российским солдатам собственного отца ради должности.
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