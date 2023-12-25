Депутата Черкасского горсовета отправили за решетку за оправдание агрессии России

Заседание суда по делу депутата Черкасского горсовета. Фото: Офис Генпрокурора

Суд вынес приговор депутату Черкасского городского совета, обвинив его в поддержке военной агрессии России против Украины и восхвалении её участников. Он был осужден на пять лет тюремного заключения без изъятия имущества.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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Сообщается, что подсудимый был частью депутатской группы от запрещённой партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" и является помощником народного депутата Украины.

Прокуратура установила в ходе судебного разбирательства, что в июне-июле 2022 года данный депутат выражал пророссийские взгляды и распространял нарративы, соответствующие российской пропаганде, в разговорах с родственниками и знакомыми.

Он защищал и считал оправданными действия России в Украине, поддерживал оккупационные силы на украинской территории. Также он восхвалял президента России и российскую армию, выражая надежду на их победу в Украине и стремление занять высокие посты в случае захвата Черкасской области.

Сообщение Офиса Генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, что бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича подозревают в государственной измене и ему сообщили о подозрении. Следствие указывает, что он был завербован российской ФСБ и в 2014 году переехал в Москву.

Также СБУ задержала депутата одного из поселковых советов Херсонской области, который во время оккупации "сдал" российским солдатам собственного отца ради должности.