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Депутата Черкасского горсовета отправили за решетку за оправдание агрессии России

25 декабря 2023 20:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Депутата Черкасского горсовета отправили за решетку за оправдание агрессии России
Заседание суда по делу депутата Черкасского горсовета. Фото: Офис Генпрокурора
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Суд вынес приговор депутату Черкасского городского совета, обвинив его в поддержке военной агрессии России против Украины и восхвалении её участников. Он был осужден на пять лет тюремного заключения без изъятия имущества. 

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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Сообщается, что подсудимый был частью депутатской группы от запрещённой партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" и является помощником народного депутата Украины.

Прокуратура установила в ходе судебного разбирательства, что в июне-июле 2022 года данный депутат выражал пророссийские взгляды и распространял нарративы, соответствующие российской пропаганде, в разговорах с родственниками и знакомыми.

Он защищал и считал оправданными действия России в Украине, поддерживал оккупационные силы на украинской территории. Также он восхвалял президента России и российскую армию, выражая надежду на их победу в Украине и стремление занять высокие посты в случае захвата Черкасской области.

Депутат Черкасского горсовета
Сообщение Офиса Генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, что бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича подозревают в государственной измене и ему сообщили о подозрении. Следствие указывает, что он был завербован российской ФСБ и в 2014 году переехал в Москву.

Также СБУ задержала депутата одного из поселковых советов Херсонской области, который во время оккупации "сдал" российским солдатам собственного отца ради должности.

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