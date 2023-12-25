Депутата Черкаської міськради відправили за ґрати за виправдовування агресії Росії
Суд виніс вирок депутату Черкаської міської ради, звинувативши його у підтримці військової агресії Росії проти України та вихвалянні її учасників. Він був засуджений до п'яти років ув'язнення без вилучення майна.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Депутат Черкаської міськради отримав тюремний термін за виправдовування агресії РФ
Повідомляється, що підсудний був частиною депутатської групи від забороненої партії "Опозиційна платформа — за життя" та є помічником народного депутата України.
Прокуратура встановила в ході судового розгляду, що в червні-липні 2022 року цей депутат висловлював проросійські погляди та поширював наративи, що відповідають російській пропаганді, у розмовах із родичами та знайомими.
Він захищав та вважав виправданими дії Росії в Україні, підтримував окупаційні сили на українській території. Також він вихваляв президента Росії та російську армію, висловлюючи надію на їхню перемогу в Україні та прагнення зайняти високі посади у разі захоплення Черкаської області.
Нагадаємо, що колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України Володимира Сівковича підозрюють у державній зраді та йому повідомили про підозру. Слідство вказує, що його було завербовано російською ФСБ і у 2014 році переїхав до Москви.
Також СБУ затримала депутата однієї із селищних рад Херсонської області, яка під час окупації "здала" російським солдатам власного батька заради посади.
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