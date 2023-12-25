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Депутата Черкаської міськради відправили за ґрати за виправдовування агресії Росії

25 грудня 2023 20:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Депутата Черкаської міськради відправили за ґрати за виправдовування агресії Росії
Засідання суду у справі депутата Черкаської міськради. Фото: Офіс Генпрокурора
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Суд виніс вирок депутату Черкаської міської ради, звинувативши його у підтримці військової агресії Росії проти України та вихвалянні її учасників. Він був засуджений до п'яти років ув'язнення без вилучення майна.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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Повідомляється, що підсудний був частиною депутатської групи від забороненої партії "Опозиційна платформа — за життя" та є помічником народного депутата України.

Прокуратура встановила в ході судового розгляду, що в червні-липні 2022 року цей депутат висловлював проросійські погляди та поширював наративи, що відповідають російській пропаганді, у розмовах із родичами та знайомими.

Він захищав та вважав виправданими дії Росії в Україні, підтримував окупаційні сили на українській території. Також він вихваляв президента Росії та російську армію, висловлюючи надію на їхню перемогу в Україні та прагнення зайняти високі посади у разі захоплення Черкаської області.

Депутат Черкаської міськради
Повідомлення Офісу Генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, що колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України Володимира Сівковича підозрюють у державній зраді та йому повідомили про підозру. Слідство вказує, що його було завербовано російською ФСБ і у 2014 році переїхав до Москви.

Також СБУ затримала депутата однієї із селищних рад Херсонської області, яка під час окупації "здала" російським солдатам власного батька заради посади.

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