Нардепка рассказала, как украинцы способствуют укреплению экономики Польши

Украинские беженцы в Польше. Фото: inpoland.net.pl

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Украинцы, выехавшие в Польшу после начала полномасштабного вторжения, оказали существенное влияние на экономику страны. Они активно интегрировались в рынок труда.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявила народный депутат от "Европейской Солидарности" Нина Южанина, передает Новини.LIVE.

Украинцы активно развивают бизнес и сферу услуг в Польше

По ее словам, украинцы не только устраиваются на работу, но и активно развивают собственный бизнес в Польше.

"За три года украинцы зарегистрировали более 13 тысяч компаний, и это составляет 6% от всех новых предприятий в Польше. Мы действительно гордимся нашими людьми, потому что они делают свое дело, движутся вперед и не боятся пробовать себя в бизнесе", — отметила Южанина.

Она также подчеркнула высокий уровень занятости среди украинцев, находящихся в Польше.

"По итогам 2025 года почти 73% украинцев, находящихся в Польше, уже работают. Они трудоустроены, и это огромный результат", — сказала депутат.

Южанина добавила, что украинцы активно влияют и на развитие сферы услуг, в частности открывают заведения, сервисные центры и предприятия различного типа, а также участвуют в строительной отрасли.

"Наши соотечественники проявили себя во многих сферах — от салонов и кафе до строительства. Если бы не украинские строители, тот бум, который произошел в Польше в начале полномасштабной войны, был бы невозможен", — добавила она.

Как сообщали Новини.LIVE, экономист Олег Пендзин заявил, что нынешнее обострение в отношениях между Украиной и Польшей носит преимущественно политический и временный характер. В то же время, по его словам, украинская логистика уже несет потери из-за двухмесячной блокировки грузовиков "Укрпочты" на границе, однако стратегические экономические интересы и участие в будущем восстановлении Украины будут сдерживать Польшу от разрыва сотрудничества с Киевом.

Также Новини.LIVE писали, что грузовики "Укрпочты" вынуждены возвращаться с территории Польши из-за проблем с таможенным оформлением на польской стороне. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что на украинском участке границы транспорт проходит все необходимые процедуры без затруднений.