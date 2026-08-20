Депутат призвала пожизненно лишать водительских прав за тяжкие преступления

Автомобили в пробке. Фото: Wschodnik.pl

Народный депутат Оксана Савчук предложила рассмотреть возможность пожизненного лишения водительских прав за тяжкие преступления. Также она выступила за пересмотр подходов к допуску людей к управлению автомобилями и увеличение сроков уголовной ответственности за тяжкие правонарушения.

Об этом она рассказала в эфире проекта "Київський час".

Что предлагает Оксана Савчук

По словам Савчук, необходимо пересмотреть подходы к тому, кто может получать и сохранять право на управление транспортными средствами. Среди возможных мер Савчук назвала пожизненное лишение водительских прав для лиц, совершивших тяжкие преступления.

"Сегодня у нас большое количество людей, у которых будут диагностированы случаи ПТСР; в остальных случаях мы должны контролировать ситуацию, мы должны говорить о пожизненном лишении водительских прав и не бояться этого", — отметила депутат.

Также депутат выступила за увеличение сроков уголовной ответственности за тяжкие правонарушения.

"Мы должны говорить о ужесточении сроков уголовного наказания за тяжкие преступления, в том числе с содержанием человека под стражей", — добавила Савчук.

Камеры зафиксировали почти 3 млн нарушений

На фоне дискуссии об ужесточении ответственности за нарушение правил дорожного движения Алексей Белошицкий сообщил, что камеры автоматической фиксации с начала года зафиксировали почти 3 млн правонарушений на украинских дорогах.

По его словам, камеры устанавливают в местах концентрации ДТП, чтобы предотвращать аварии и другие нарушения.

"Почти 3 миллиона правонарушений зафиксировано камерами автоматической фиксации только за этот год", — отметил Белошицкий.

При этом с четверга количество камер автоматической фиксации на дорогах Украины увеличится до 426.

Ответственность за превышение скорости хотят дифференцировать

Белошицкий также рассказал о законопроекте о градации ответственности за превышение скорости. Документ готовится к первому чтению в Верховной Раде.

По его словам, каждое последующее нарушение должно предусматривать соответствующий уровень ответственности. Он добавил, что санкции могут предусматривать лишение права управления транспортным средством или временное приостановление такого права.

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