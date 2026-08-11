Кучеренко призвал украинцев запастись дровами перед зимой

Мужчина запасается дровами. Фото: УНИАН

Народный депутат от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко призвал украинцев запасаться дровами. По его словам, они нужны для резервного отопления зимой.

Об этом Алексей Кучеренко эксклюзивно заявил в эфире Вечір.LIVE.

Кучеренко призвал запасаться дровами

"Я вам честно скажу, у меня есть старый резервный котел на дровах, и я его держу, определенный запас дров у меня есть", — отметил Кучеренко.

Украинцам лучше подготовить альтернативные источники обогрева и иметь запасы дров на случай сложных ситуаций во время отопительного сезона.

"Дровами, особенно если люди ищут альтернативу тому, где зимовать, а это ведь не обязательно Киев, это могут быть какие-то населенные пункты поблизости. Я знаю многих своих коллег, у которых есть резервное отопление на дровах и которые готовы к этому", — добавил народный депутат.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Сергея Корецкого, в Украине планируют оказать финансовую поддержку гражданам, желающим перейти на автономное отопление своих домов. Для этого можно будет воспользоваться льготным кредитованием.

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрировали несколько законопроектов, призванных помочь населению и общинам подготовиться к осенне-зимнему сезону. В частности, речь идет о компенсации части расходов на приобретение дров и другого альтернативного топлива, финансовой поддержке ОСМД для обустройства автономных источников энергии и прочем.