Кучеренко закликав українців запасатися дровами перед зимою

Чоловік запасається дровами. Фото: УНІАН

Народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко закликав українців запасатися дровами. За його словами, вони потрібні для резервного опалення взимку.

Про це Олексій Кучеренко ексклюзивно сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Кучеренко закликав запасатися дровами

"Я вам чесно скажу, в мене є резервний старий котел на дровах і я його тримаю, певний запас дров у мене є", — зазначив Кучеренко.

Українцям краще готувати альтернативні джерела обігріву та мати запаси дров на випадок складних ситуацій під час опалювального сезону.

"Дровами, особливо якщо люди розглядають альтернативу там, де зимувати, а це ж не обов'язково Київ, це може бути якісь населені пункти навколо. Я знаю багато своїх колег, які мають резервне на дронах опалення та готові до цього", — додав нардеп.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на премʼєр-міністра Сергія Корецького, в Україні планують фінансово підтримати громадян, які хочуть перейти на автономне опалення своїх будинків. Для цього можна буде скористатися пільговим кредитуванням.

Крім того, у Верховній Раді зареєстрували декілька законопроєктів, покликаних допомогти населенню та громадам підготуватися до осінньо-зимового сезону. Зокрема, йдеться про компенсацію частини витрат на придбання дров та іншого альтернативного палива, фінансова підтримка ОСББ для облаштування автономних джерел енергії та інше.