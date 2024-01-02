Депутат Европарламента отреагировал на ракетные обстрелы Украины

Последствия обстрелов Харькова 2 января. Фото: ht.me/synegubov

Член Европейского парламента от Бельгии и экс-премьер Бельгии Ги Вергофстадт отреагировал на утренний ракетный удар России по Украине. По его словам, Европейскому Союзу следует усилить военную помощь Киеву, чтобы защищаться от атак РФ.

Об этом Ги Вергофстадт написал в своем Х.

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Реакция депутата Европарламента

"Киев под жестоким ударом! 99 ракет Россия выпустила по гражданскому населению. У ЕС нет альтернативы, кроме как усилить поддержку Украины сейчас. Военно, финансово", — говорится в сообщении.

Депутат подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин сражается против европейского образа жизни, который отстаивает Украина, и призвал Европу проснуться.

Ракетная атака на Киев 2 января

Сегодня утром в Киеве слышны взрывы. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического оружия. Во всех областях объявлена воздушная тревога.

Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву. В результате падения обломков ракет зафиксировано попадание в гражданские объекты города, среди которых многоэтажки и нежилые застройки.

Также мы писали, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.

Кроме того, в Подольском районе столицы оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры.

Виталий Кличко рассказал, что в доме в Соломенском районе спасатели деблокировали 17 человек, а количество пострадавших увеличилось до 43 человек.

Ракетная атака на Харьков 2 января

Сегодня утром захватчики также ударили по центральной части Харькова. Разрушены дома, автомобили и хозяйственные постройки.

Также известно об одной погибшей. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что россияне атаковали Харьков ракетами "Кинжал". В результате обстрелов пострадали 47 человек, из них двое детей.