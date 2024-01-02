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Депутат Європарламенту відреагував на ракетні обстріли України

2 січня 2024 14:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Депутат Європарламенту відреагував на ракетні обстріли України
Наслідки обстрілу Харкова 2 січня. Фото: ht.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Член Європейського парламенту від Бельгії та експрем’єр Бельгії Гі Вергофстадт відреагував на ранковий ракетний удар Росії по Україні. За його словами, Європейському Союзу потрібно посилити військову допомогу Києву, аби захищатись від атак РФ.

Про це Гі Вергофстадт написав у своєму Х

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Реакція депутата Європарламенту

"Київ під жорстоким ударом! 99 ракет Росія випустила по цивільному населенню. ЄС не має альтернативи, окрім як посилити підтримку України зараз. Військово, фінансово", — йдеться у повідомленні.

Депутат наголосив, що російський диктатор Володимир Путін воює проти європейського способу життя, який відстоює Україна, та закликав Європу прокинутися.null

Ракетна атака на Київ 2 січня

Сьогодні зранку в Києві було чутно вибухи. Українців попередили про загрозу застосування балістично зброї. У всіх областях оголошено повітряну тривогу. 

Росія завдала чергового ракетного удару по Києву. Внаслідок падіння уламків ракет зафіксовано влучання в цивільні об'єкти міста, серед яких багатоповерхівки та нежитлові забудови.

Також ми писали, що внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.

Крім того, у Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури.

Віталій Кличко розповів, що в будинку в Соломʼянському районі рятувальники деблокували 17 людей, а кількість постраждалих збільшилася до 43.

Ракетна атака на Харків 2 січня

Сьогодні зранку загарбники також вдарили по центральній частині Харкова. Зруйновані будинки, автомобілі та господарчі споруди. 

Також відомо про одну загиблу. Мер міста Ігор Терехов розповів, що росіяни атакували Харків ракетами "Кинджал". Внаслідок обстрілів постраждали 47 людей, з них двоє дітей. 

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