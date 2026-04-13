Деньги от ЕС и реформы: интервью с Еленой Шуляк

Елена Шуляк.

Децентрализация считается одной из самых успешных реформ в Украине, однако война и вызовы восстановления требуют новых правил игры. Почему местное самоуправление и государственные администрации до сих пор дублируют функции друг друга? Как четкое разграничение полномочий поможет громадам стать сильнее? И главное: от каких евроинтеграционных законов сегодня буквально зависит финансовая стабильность государства, выплаты зарплат врачам и пенсиям?

О следующем этапе децентрализации, жестких условиях международных партнеров и программах Ukraine Facility и устранении управленческого хаоса на местах рассказала в эфире Новини.LIVE председатель Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Елена Шуляк — интервью с председателем Комитета ВРУ по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства

Накануне Верховная Рада сделала еще один шаг в реформе децентрализации. Речь идет об исполнении очередного маяка для Ukraine Facility. И, собственно, сообщили вы, Елена, о том, что парламент поддержал за основу законопроект о четком распределении полномочий между государством и громадами. По вашим словам, нынешняя несогласованность держит развитие громад и их восстановление. И вот здесь главный вопрос. Как правильно объяснить, что именно изменяет этот закон? Зачем он нужен? О каком распределении полномочий идет речь и почему сейчас фактически этого не было и нет?

— Прежде всего, я хочу сказать, что на этой неделе Верховная Рада будет принимать ряд законов, касающихся нашего евроинтеграционного направления и направления, которое касается выполнения обязательств перед Международным валютным фондом. Почти все законопроекты, которые в повестке дня, будут приводить к тому, что Украина будет получать дополнительное финансирование. Если мы говорим о плане Украины и Ukraine Facility, к 2027 году Украина от Европейского Союза получает 50 миллиардов евро.

Все эти деньги направляются в большей части в украинский бюджет, финансируются разные социальные расходы. В том числе часть этих денег не очень большую будут получать непосредственно громады на места для того, чтобы заниматься вопросами восстановления. Но каждый такой транш он направляется только тогда, когда Верховная Рада принимает соответствующие обязательства.

У нас скопился определенный долг за 2025 год, есть уже определенные обязательства, которые нам нужно выполнить в 2026 году. И можно сказать, что эта неделя для Верховной Рады, она так евроинтеграционна, потому что не только законопроект о разграничении полномочий, но и был ряд других законопроектов, которые касаются именно того, что Украина выполняет свои обязательства и будет получать средства в государственный бюджет. Мы сейчас понимаем, насколько Украине важно получать эти средства, потому что от этого зависит вообще и развитие нашей страны, и поддержание того баланса расходов, который нам нужен прежде всего для социальных расходов.

Поэтому мне очень хорошо кажется, что Верховная Рада начала выполнять такие обязательства. Теперь вернемся к децентрализации. Кстати, ровно 12 лет назад, 1 апреля 2014 года, украинское правительство приняло концепцию реформирования местного самоуправления, и буквально это был первый шаг, который дал старт реформе децентрализации.

За 12 лет в реформе децентрализации было сделано очень много правильных вещей, прежде всего, именно на местах были получены соответствующие полномочия, на места перешли деньги, перешли другие ресурсы, земли, здания и т.д. О чем это говорит? Это говорит о том, что у нас сегодня есть центральные органы исполнительной власти, у нас есть органы местного самоуправления, у нас есть местные государственные администрации, у нас есть исполкомы местных советов. То есть, у нас есть очень много разных уровней, это и национальный, региональный, тот же районный уровень, местный уровень, и на каждом уровне у нас сегодня нет такого четкого распределения, за которые полномочия отвечает тот или иной непосредственно уровень.

Конечно, там есть полномочия, например, касающиеся безопасности обороны, конечно это касается исключительно государства, но есть и там ряд других полномочий, которые нужно четко разграничить, и даже вопрос не в том, чтобы просто их разграничить, но еще и предоставить соответствующее финансовое обеспечение громадм. Потому что, например, если государство делегирует какие-то полномочия для исполнения на местах и не выделяет на это средств, а полномочия эти разнообразны, эти полномочия в сфере здравоохранения, в сфере образования, в сфере обеспечения того же правопорядка, в сфере земельных отношений, в сфере той же охраны культурного наследия, и четко нужно понимать, кто за что отвечает, какое финансовое обеспечение, и, конечно, цель очень проста.

Наши граждане, жители наших громад, должны получать качественные услуги. Качественные услуги ты можешь получать только тогда, когда нет этого дублирования полномочий, когда каждый ясно понимает, за что он отвечает. Когда на любой территории, неважно, где находится громада, ты будешь получать эту услугу.

Очень важно, по-моему, уточнение, насколько вот эта проблема дублирования полномочий охватила много институций, много разных организаций, к которым обращаются люди.

Потому что это проблема, которую даже подсвечивают парламентарии. Как я понимаю, вот этот законопроект, который даже некоторые эксперты называют полным троллингом, когда мы говорим о создании координационного штаба по вопросам координации координационных штабов. Это какой-то абсурд, и проблема действительно годами формирована. Насколько действительно этот принятый законопроект ее может побороть, или это одна из составляющих?

— Это одна из составляющих, это только первый шаг, это первый законопроект, потому что, видите ли, он достаточно сложен, 12 лет к нему в рамках реформы децентрализации не подходили, потому что было достаточно сложно. И сейчас это первый шаг, этим законопроект определяются принципы разграничения, критерии разграничения, каким образом будет сам действовать механизм разграничения. Следующим шагом будет принятие соответствующего законодательства, когда берется четкое отраслевое законодательство, и оно распределяется между всеми уровнями власти.

К примеру, берется вся сфера образования, и кто за что отвечает в сфере образования. Кто там за укрытие, кто за учебные программы, кто за обеспечение, чтобы дети доезжали в свои школы из сельской местности и т.д. То же самое в других сферах, например, та же сфера предоставления социальных услуг, она там является достаточно сложной.

И даже если мы говорим по обеспечению жильем ветеранов, у меня недавно была встреча с ветеранской союзом, и задавали очень практические вопросы, когда люди, казалось бы, есть там законодательство, люди идут в свою мэрию, в свой муниципалитет, соответствующий отдел. Им говорят принесите вот такую кучу справок. Мы там смотрим по законодательству, там эти справки, они не предусмотрены.

Но все равно тебя могут направлять на несколько таких кругов ада, я бы сказала, для того чтобы ты собирал эти справки, потом человек ничего не понимает. Ему нужно идти или в бюро технической инвентаризации за справкой, или ей нужно идти в отдел социальных услуг, или, возможно, вообще обращаться в Министерство ветеранов. Поэтому, несмотря на то, что Министерство ветеранов прописало там четкие правила, есть там действующее законодательство, но из-за того, что эти полномочия могут они дублироваться, пересекаться, иногда люди не получают некачественную услугу, и это, конечно, влияет и на благосостояние наших граждан, и вообще на их обеспечение в громадах.

Поэтому делаем первый шаг, закладываем принципы разграничения полномочий, затем следующий шаг, когда будет отраслевое разграничение полномочий, а затем, конечно, нужно вносить изменения в бюджетный кодекс для того, чтобы понимать четко, где, какие деньги, за каким уровнем закрепляются, для того, чтобы органы местного самоуправления прежде всего выполняли те полномочия.

Но за счет того вы очень четко подметили, что не будет дублирования полномочий, не будет полномочий ради полномочий, а давайте честно, у нас такое бывает иногда, это приведет к тому, что будет эффективная структура, эффективная система, как будут работать все уровни публичного управления. Сложный законопроект, у нас будут еще дискуссии, у нас очень хорошо, что этот законопроект поддержали даже оппозиционные силы, у них были также свои замечания, большинство у них было учтено, у нас были такие дискуссии с Ассоциацией городов Украины, с представителями Европейской Солидарности, но нашли именно ту модель и тот баланс, который сегодня будет всех устраивать.

Но для того, чтобы выполнить индикатор, для того, чтобы нам засчитали выполнение Ukraine Facility, еще нужно, это только первое чтение, ко второму чтению будет еще очень много работы и будет, я так думаю, много споров, потому что всегда, когда мы говорим о децентрализации, когда мы говорим о финансовом обеспечении, все то, что касается денег, оно всегда касается. Поэтому будем искать баланс, выполнять индикатор, предоставлять ресурсное обеспечение и не забываем, что главная цель децентрализации — все же, чтобы люди на местах жили лучше и получали качественные услуги.

Есть ли оптимистические прогнозы относительно того, сколько времени нужно заложить, чтобы эта реформа была не просто принята, чтобы она заработала?

— Реформа децентрализации, она работает, международные партнеры ее признают одной из самых успешных, украинские эксперты и сами украинцы дают их достаточно высокую оценку, но мы же все живем в своих громадах, в своих городах и понимаем, что нужно еще очень многое сделать для того, чтобы граждане были ближе к центру принятия решений непосредственно в наших громадах и чтобы здравоохранение является вопросом, вопросы, связанные с земельными участками, даже вопросы, связанные с почтовыми адресами. То есть ты можешь иметь еще подходящий потенциал для того, чтобы улучшать в каждом направлении тот или иной аспект.

Вы упомянули о законопроекте, который от нас все же наверняка не рекомендуют принять, а требуют фактически принять для продолжения финансирования, и хочу напомнить, 1 апреля мы от Еврокомиссии получили, Верховная Рада Украины получила список из 11 законов, позволяющих Украине получать финансирование. Все законопроекты относятся к просроченным обязательствам Украины за прошлый год. Прошли экспертизу, Еврокомиссии готовы к принятию в редакции, о которой известно профильным комитетам Верховной Рады. Собственно там отмечается, что некоторые из этих законов нужно принять как можно быстрее, чтобы потенциальная помощь не сгорела. Кроме того, средства, которые могут выделить, не нуждаются в единодушии ЕС, поэтому их нельзя заблокировать решением одной страны. Это такая отсылка до 90 миллиардов евро, которые блокирует Орбан, Венгрия соответственно. Есть ли из этих 11 приоритетность уже сейчас?

— В этот список, который в Верховную Раду направила Марта Кос, включены все законопроекты, которые должны были приняты в 2025 году.

Часть этих законопроектов уже голосуется Верховной Радой на этой неделе. Часть из них так очень технична, я бы сказала, частью законопроект. Они, например, касаются выполнения украинских обязательств в части того же промышленного безвиза.

Для того чтобы украинские товары, производимые в Украине, европейские товары, чтобы они имели одинаковые стандарты, чтобы они одинаково перемещались из страны в страну, пользовались одинаковыми правилами, например, там, где оцениваются, как работают органы оценки соответствия, как осуществляется надзор за движением таких товаров и качеством таких товаров и т.д. Эти законопроекты принимаются, и более того, мы еще планируем рассмотреть очень важный законопроект, который касается публичных закупок. Мы просто берём стандарты, которые используются в Европейском Союзе, их трансформируем, имплементируем под украинские реалии, под украинское законодательство и должны мы эти вещи принять.

Если говорить о публичных закупках, сейчас готов уже этот законопроект к выходу в сессионный зал, мы даже будем пытаться сегодня его проголосовать, но есть вопрос, который не нравится общественности, есть вопрос, который обсуждают эксперты. Когда мы говорим о публичных закупках, у Европейского Союза есть такой параметр, как неценовая характеристика. Сегодня в Украине выигрываются тендеры те, кто придают минимальную цену, но мы понимаем, что не всегда минимальная цена может гарантировать должное качество.

И в Европейском Союзе очень активно используется этот неценовой критерий, где прописываются требования и к опыту, и уже сколько там определенных проектов компания выполнила, были ли они успешными, какие специалисты там работают, с каким там кадровым потенциалом и т.д. И у нашей общественности этот неценовой критерий, он их не покоит, они боятся.

Это об объективности оценки в том числе, но чего боится общественность? Общественность говорит, что если будет неценовой критерий, это сможет позволять, например, завышать цену как-то необоснованно. Поэтому сейчас мы ведем дискуссии, чтобы показать, как это работает в Европейском Союзе, какие могут быть предохранители. И все же мы точно не хотим, чтобы выигрывали компании, которые там буквально вчера, например, организовались, дали самую низкую цену, выиграли тендер, государство заплатило эти деньги, компания их получила и выполнила некачественную работу, дала некачественные услуги, или вообще там, возможно, где-то пропала с этими деньгами и будет с ними разбираться.

Но все это требования и стандарты Европейского Союза, я рассказываю так долго, для того, чтобы показать, почему именно не всегда Верховная Рада может принять тот или иной индикатор, несмотря на то, что те же публичные закупки стояли на 2025 год. Ведется постоянная дискуссия, ведутся постоянные консультации, помогают нам и европейские партнеры, максимально широкие диалоги, публичные обсуждения, все комитеты транслируют свои заседания, на Ютубе можно посмотреть любое заседание, для того чтобы сформировать свою точку зрения, и я думаю, что это абсолютно нормально, когда в странах демократии. видите ли, это приводит к тому, что за 2025 год 11 индикаторов у нас не выполнено. Сейчас Верховная Рада наверстает невыполненные обязательства.

Можем ли говорить о том, что на невыполнение повлияла ситуация последних месяцев 2025 года, когда мы видели, кое-где, возможно, даже и полупустые залы нашего парламента, когда народные избранники, кто-то, говорит, бойкотировал, кто-то, говорит, игнорировал, кто-то, говорит, не менее занимался другими заседаниях, не было соответствующего количества голосов, потому и не было проголосовано. Или какая главная причина?

— Было несколько причин, почему так происходило. Все, если мы говорим, например, об обязательствах Международного валютного фонда, переговоры с МВФ ведет украинское правительство.

И украинское правительство приняло на этих переговорах соответствующие обязательства, которые потом, ну, словно сказать, донесло в Верховную Раду. Верховная Рада не участвовала в таких переговорах, и, конечно, это абсолютно нормально, когда парламентарии сказали, смотрите, мы хотели бы также участвовать в обсуждениях и искать лучшее решение. Поэтому можно увидеть, как сегодня украинские члены правительства, они встречаются со всеми представителями фракций групп, не только со Слугой Народа, были уже встречи с Европейской Солидарностью, были встречи буквально вчера с депутатской группой Доверие, активно общаются и министр финансов, и премьер-министр, и вице-премьер по Евроинтеграции.

Они встречаются, доносят позицию, ищут лучшее решение. И, кстати, вчера Верховная Рада проголосовала закон, требующий Международного валютного фонда. Я напомню, что это требование, которое приводит к тому, что Украине будет предоставлен соответствующий транш от МВФ, это миллиарды долларов.

И этот законопроект голосовали все депутатские фракции группы. Он касался того, что военный сбор будет составлять 5% и будет насчитываться три года после окончания военного положения. Конечно, сейчас, когда военное положение также договорились и прописали это четко в законе относительно того, что именно эти деньги можно направлять исключительно на нужды сил безопасности и обороны, будет создан соответствующий специальный фонд, можно будет четко отслеживать, сколько денег поступило.

Кстати, за 2025 год, если я не ошибаюсь, военный сбор – это более 160 миллиардов гривен. Это достаточно большие деньги. Поэтому если их четко, прозрачно контролировать и направлять исключительно на то, чтобы усиливать украинское войско, все фракции группы дошли до консенсуса и все голосовали за.

Сегодня у нас также есть несколько законопроектов, относящихся к требованиям МВФ. Я думаю, что один из них будет точно проголосован, по одному еще ведутся дискуссии, подаются альтернативные законопроекты, несколько раз собирается налоговый комитет, приходят члены правительства, но ведется соответствующая дискуссия. Поэтому когда правительство начинает с парламентом дискутировать, профессионально дискутировать, профессионально дискутировать, прислушиваться к предложениям парламентариев, вы видите, что такие законопроекты голосуются.

А когда правительство исключает такую коммуникацию, конечно, вы будете видеть и пустые сессионные залы, особенно когда приходят чиновники на сессию вопросов и ответов, потому что парламент таким образом показывает то, что с парламентом нужно считаться и искать совместное решение.

Елена, неоднократно в СМИ просачивался такой тезис об определенной конфронтации позиций оценок восприятия между нашей законодательной и исполнительной властью, между Кабмином и парламентом. И накануне, хочу отметить, Кирилл Буданов, глава Офиса Президента Украины, встречался с председателями комитетов Верховной Рады Украины, где пытался донести и ценность повести, и позицию, собственно, почему важно принять уже сейчас для продолжения финансирования. Насколько этот разговор был объективным и ценностным именно в этом моменте? Насколько она отразилась на тех голосованиях, которые состоялись вчера?

— Я являюсь руководителем комитета, я также присутствовала на этой встрече. Очень профессиональный разговор о том, какие законопроекты нужно принять, какие проблемы и где мы можем друг друга усилить. Если нужно где-то больше дать экспертизу, с кем именно, с какой фракцией или группой нужно поговорить, какую информацию предоставить, что, возможно, нужно от чиновников для того, чтобы было принято положительное решение.

Мы прошли по всем законопроектам, условно их разложили на несколько корзин. Зеленые законопроекты, имеющие поддержку всех, как, например, закон о военном сборе, желтые законопроекты, дискуссионные, где нужно еще, возможно, найти дополнительные аргументы, где возможно там подать какую-то большую экспертизу или внести соответствующую правку, например, в этот закон о разграничении полномочий. Я дважды проводила комитет, убирала одну дискуссионную норму, которая, например, без которой европейская солидарность не голосовала.

Они были дискуссии, мы провели комитет, мы пригласили министерства, мы пригласили Ассоциацию городов Украины, Всеукраинскую ассоциацию громад и т.д., нашли решение, и после этого там было проголосовано. Такие законопроекты они в такой желтой зоне находятся, в дискуссионной, где можно найти решение. В красной зоне пока, я думаю, это вполне справедливо, это повышение налогов для ФЛП.

Мы также говорили в этой студии, и руководители комитетов также объясняли и говорили, что это невозможно, мы здесь не видим, мы никогда не соберем голоса, потому что это будет затрагивать там большое количество людей. Поэтому любые встречи, которые направлены на то, чтобы объединиться и найти наилучшее решение, всегда положительно влияют, и мы видим результаты на табло в том числе. Кстати, эта встреча была как раз накануне, она была в понедельник, накануне голосования за важные законы МВФ и Ukraine Facility.

Можем ли оценить роль Кирилла Буданова в процессе коммуникации? Неоднократно тоже встречала, о чем говорит и Филатов, мэр Днепра, первое, что вспомнила в действительности, он достаточно высоко оценил коммуникацию с действующим руководителем Офиса Президента Кирилла Буданова. Он говорит о том, что с его приходом коммуникация стала более прозрачной, более четкой, и процессы, которые, казалось, в какой-то мертвой точке могли находиться, сейчас зашевелились. Есть ли у вас подобное?

— Я не могу давать такую оценку, потому что у парламента коммуникация с Офисом Президента она очень такая ограниченная. Мы говорим о законопроектах, которые нужно принимать, которые попадают в повестку дня и т.д., там по другим вопросам мы не коммуникируем, поэтому, пожалуй, у мэра Днепра Филатова есть больше точек для обсуждений.

Поговорим об инвестициях. И собственно Украина уже сейчас предлагает международному бизнесу возможности для этих инвестиций в восстановление развития экономики. Об этом заявил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий, ведь масштаб восстановлений огромен, потребности превышают 580 млрд долларов и это формирует большой рынок для инвесторов. Можем ли мы сейчас говорить о том, что международный бизнес с каждым годом, возможно, с каждым месяцем больше находит возможности по своим инвестициям именно в Украине в контексте того, как сейчас развиваются и боевые действия, насколько на некоторых отрезках фронта нестабильная ситуация, потому что россияне сильно давят. Ну и война на Байском Востоке свои коррективы тоже вносит. А мы, кажется, теми технологиями, опытом, техникой напрямую, можем все же там помогать, чем, собственно, есть козырь в рукаве, наверное.

— Обычная ситуация с безопасностью, она не только для международного бизнеса и для украинского бизнеса, она будет оставаться номер один, потому что каждый бизнес, который украинский, который принимает решение работать в Украине, инвестировать, развиваться, он должен понимать, какие инструменты от государства. В том числе, например, я сейчас говорю об инструменте, который касается финансирования военных рисков, страхования военных рисков, насколько он будет действенным, чтобы люди понимали, даже если произойдет что-то плохое, будет разрушено или производство, или те средства, которые были инвестированы, они просто пропадут, чтобы люди понимали, как они будут восстанавливаться.

Международные компании, они сейчас понимают, все есть отчеты, все видят 588 миллиардов на восстановление Украины, это по меньшей мере 588 миллиардов, это Всемирный банк давал оценку на 31 декабря 25-го года.

А какая украинская оценка?

— А это украинская оценка в том числе, потому что Всемирный банк работает с украинским правительством и используется методология Всемирного банка, они активно вовлечены, они там верифицируют определенные цифры, без украинского правительства этого сделать невозможно.

Мне кажется, и, конечно, берутся данные украинских реестров, например, работает тот же реестр поврежденного и уничтоженного имущества, который наполняют и громады, и представители региональных властей, и представители каких-либо государственных коммунальных предприятий, поэтому опираются уже на эти данные, которые на сегодня есть, плюс там делают соответствующие экспертные оценки, поэтому замеры.

Но на сегодняшний день 588 миллиардов, это не окончательная цифра, мы помним январь, февраль, какие были обстрелы, какое было разрушение энергетической системы очередное. Поэтому международный бизнес, он смотрит на эти возможности, они видят, какие секторы больше повреждены, где больше будет проблем для того, чтобы их быстро восстанавливать. Конечно, это энергетика, это транспортная инфраструктура, жилищный сектор, это такой ТОП-3, над которым сегодня нужно работать.

Что должно сделать государство? Мне кажется, с безопасностью понятно, есть определенные вещи, на которые мы там не можем повлиять, но предоставить механизмы страхования военных рисков, точно государство может это дать. Что второе мы должны делать, это предоставить всем инвесторам и международным, в том числе такие прозрачные, понятные правила без бюрократии, без коррупции, без каких-либо вредных процедур. Когда международный инвестор заходит, он понимает, что я следую этим правилам, у меня есть там дорожная карта, как я открываю бизнес, как я там строюсь, каким образом меня государство может поддержать в этот период. И когда такие правила регуляторные, прежде всего, они ясны, у бизнеса, конечно, больше шансов и больше желания заходить в такую страну.

Мы, кстати, для стимулирования бизнеса сделали несколько важных вещей. У нас тот бизнес, который инвестирует в Украину значительные средства от 20 миллионов евро, он будет иметь возможность получать соответствующие льготы зачисления определенных налогов и соответствующие упрощения и процедуры, касающиеся подключения к инженерным сетям.

У нас работает ряд на сегодняшний день уже индустриальных парков, более 150 по всей Украине. У них также есть соответствующие преференции. Это все те возможности, которые сегодня может развивать также, рассматривать для себя международный бизнес в том числе.

А есть ли те, кто готов заходить в Украину с инвестициями более 20 миллионов евро? Как я понимаю, речь идет о частных предприятиях?

Входят. Мы говорим сейчас о частных. Например, мы также, мне кажется, в этой студии говорили о том, что Украина с ее объемами восстановления и повреждениями, у нас нет ни одного завода, который бы производил стекло для стеклопакетов.

И довольно долго, еще с 2014 года, потому что последний украинский завод, он работал в Лисичанске, потом он был там разбомблен и, конечно, уже там закрыт. И на территории Украины не было ни одного такого завода, который мог бы удовлетворять потребности. У нас все стекло импортировалось из разных стран, из Польши достаточно большие объемы, но в Украине не было такого производства.

Конечно, есть там свои нюансы, нужно, чтобы это производство было привязано к соответствующей сырьевой базе, но уже по состоянию на сегодняшний день уже есть там первые инвестиции, первые шаги, когда такой завод будет в Украине строиться. Конечно, это с украинскими партнерами, но все равно это не только украинские деньги, это деньги еще западных партнеров в том числе. Это, мне кажется, довольно неплохие признаки того, что нужно инвестировать именно в те отрасли, где никто еще не работает, и будет большой спрос, большой потенциал.

Кстати, если говорить об украинских строительных материалах, то там хорошая новость, более 90% всей потребности в строительных материалах Украина может обеспечивать самостоятельно. И это очень хорошо, потому что в Украине будут работать предприятия, в Украине будут создаваться рабочие места, платить налоги, и нам не нужно будет стимулировать экономики условно европейских стран, а мы будем стимулировать свою экономику. Поэтому построили завод по производству стекла, все дополнительные блага остаются уже в Украине. Поэтому, тем более, нужно, чтобы именно в Украине, на территории нашей страны, такие производства открывались.

Позвольте уточнить к Вашим словам относительно отраслей в восстановлении, где больше всего инвесторов уже готовы присоединиться к своим инвестициям, и какие отрасли наоборот вне зоны их интереса, учитывая определенные факторы?

— Я думаю, что есть несколько отраслей, которые сегодня интересны инвесторам, и мы видим там определенную заинтересованность. Ну, прежде всего, это все отрасли, связанные с критическими минералами.

Об этом и говорят там соответствующие заявления, соответствующая работа, проводимая правительством. И я думаю, в этом направлении здесь будет много интересных предложений именно для совместной работы с западными инвестициями, для того чтобы Украина строила себя в вопросах недропользования. Тарас Высоцкий видит потенциал в аграрной сфере.

Украина, кстати, страна, с большим аграрным потенциалом, у нас есть возможности не просто экспортировать свою продукцию, а создавать перерабатывающие мощности именно на территории Украины. И здесь, кстати, Министерство экономики, оно стимулирует именно перерабатывающие предприятия. Например, та же известная программа 5-7-9, она охватывает все перерабатывающие предприятия в аграрной отрасли, в том числе для того, чтобы такие производства работали непосредственно здесь.

Я уверена, что строительная отрасль, она будет развиваться, когда будет столь активное восстановление. Ну, и наша сейчас отрасль, где мы, точно, лидеры, можем не стесняться этого, это наша отрасль, которая связана с оборонным комплексом.

И на сегодня и инновации, и технологии, и те возможности, которые используют украинские инженеры, когда из небольших ресурсов можно производить очень действенное, скажем так, оружие, оно на сегодняшний день эта отрасль будет также максимально интересна для европейцев в том числе и для того, чтобы такая отрасль развивалась здесь, в Украине. Кстати, в Европейском Союзе более одного триллиона евро выделяется именно на сектор безопасности для того, чтобы стимулировать развитие именно в оборонной индустрии.

И наши украинские предприятия уже смотрят, чтобы открывать совместные предприятия в странах Европейского Союза. И здесь есть также заинтересованность.

