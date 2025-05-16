День вышиванки отметили в Швейцарии - как прошли празднования в Базеле

Украинцы в вышиванках с плакатами в поддержку группы Ziferblat. Новини.LIVE/Елена Халик

Накануне финала Евровидения-2025, которое в этом году принимает швейцарский город Базель, состоялось празднование международного Дня вышиванки. На действо пришли гости города, украинцы, проживающие за рубежом, и участники группы Ziferblat, которые в этом году представляют Украину на песенном конкурсе.

Главный редактор Новини.LIVE Елена Халик, которая аккредитована на Евровидение-2025, показала, что происходило в Базеле на День вышиванки.

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Ziferblat присоединились к празднованию Дня вышиванки в Базеле

Представители Украины группа Ziferblat тоже присоединились к празднованию Дня вышиванки. Музыканты не только надели традиционный украинский наряд, но и впервые за время пребывания за рубежом смогли полакомиться любимыми блюдами национальной кухни.

Праздник прошел в теплой атмосфере с украинскими песнями, вкусностями и символическими атрибутами. Так, в парке развернули украинский флаг, а гостей угощали традиционными украинскими блюдами: борщом, пампушками, сладостями и не только.

Празднование Дня вышиванки Фото: Новини.LIVE/Елена Халик

Люди держат флаг. Фото: Новини.LIVE/Елена Халик

Блюда, которыми угощали всех на празднике. Фото: Новини.LIVE/Елена Халик

Еда, которой угощали на Дне вышиванки в Базеле. Фото: Новини.LIVE/Елена Халик

В этом году редакция Новини.LIVE аккредитована на Евровидении в Базеле и продолжает следить за всеми событиями, сопровождающими участие Украины в международном конкурсе.

Напомним, Елена Халик пообщалась с участниками группы Ziferblat, и они рассказали, чего им не хватает в Базеле больше всего.

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