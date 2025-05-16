День вышиванки отметили в Швейцарии - как прошли празднования в Базеле

День вышиванки в Базеле — как праздновали украинцы
Накануне финала Евровидения-2025, которое в этом году принимает швейцарский город Базель, состоялось празднование международного Дня вышиванки. На действо пришли гости города, украинцы, проживающие за рубежом, и участники группы Ziferblat, которые в этом году представляют Украину на песенном конкурсе.
Главный редактор Новини.LIVE Елена Халик, которая аккредитована на Евровидение-2025, показала, что происходило в Базеле на День вышиванки.
Ziferblat присоединились к празднованию Дня вышиванки в Базеле
Представители Украины группа Ziferblat тоже присоединились к празднованию Дня вышиванки. Музыканты не только надели традиционный украинский наряд, но и впервые за время пребывания за рубежом смогли полакомиться любимыми блюдами национальной кухни.
Праздник прошел в теплой атмосфере с украинскими песнями, вкусностями и символическими атрибутами. Так, в парке развернули украинский флаг, а гостей угощали традиционными украинскими блюдами: борщом, пампушками, сладостями и не только.
В этом году редакция Новини.LIVE аккредитована на Евровидении в Базеле и продолжает следить за всеми событиями, сопровождающими участие Украины в международном конкурсе.
Напомним, Елена Халик пообщалась с участниками группы Ziferblat, и они рассказали, чего им не хватает в Базеле больше всего.
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