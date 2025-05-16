День вишиванки відзначили у Швейцарії — як пройшли святкування у Базелі

Українці у вишиванках з плакатами на підтримку гурту Ziferblat. Новини.LIVE/Олена Халік

Напередодні фіналу Євробачення-2025, яке цього року приймає швейцарське місто Базель, відбулося святкування міжнародного Дня вишиванки. На дійство прийшли гості міста, українці, які проживають за кордоном, та учасники гурту Ziferblat, які цьогоріч представляють Україну на пісенному конкурсі.

Головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік, яка акредитована на Євробачення-2025, показала, що відбувалося в Базелі на День вишиванки.

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Ziferblat долучилися до святкування Дня вишиванки у Базелі

Представники України гурт Ziferblat теж долучилися до святкування Дня вишиванки. Музиканти не тільки вдягнули традиційне українське вбрання, а й уперше за час перебування за кордоном змогли поласувати улюбленими стравами національної кухні.

Свято пройшло в теплій атмосфері з українськими піснями, смаколиками та символічними атрибутами. Так, у парку розгорнули український прапор, а гостей пригощали традиційними українськими стравами: борщем, пампушками, солодощами й не тільки.

Святкування Дня вишиванки. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік

Люди тримають прапор. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік

Страви, якими пригощали всіх на святі. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік

Їжа, якою частували на Дні вишиванки у Базелі. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік

Цьогоріч редакція Новини.LIVE акредитована на Євробаченні в Базелі та продовжує стежити за всіма подіями, що супроводжують участь України у міжнародному конкурсі.

Нагадаємо, Олена Халік поспілкувалась з учасниками гурту Ziferblat, і вони розповіли, чого їм не вистачає у Базелі найбільше.

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