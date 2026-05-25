День памяти в США: Буданов поблагодарил американцев за поддержку
В США в понедельник, 25 мая, День памяти. Сегодня чествуют военных, которые погибли, выполняя свой долг перед страной. Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов поблагодарил американцев за поддержку Украины.
Об этом Кирилл Буданов написал в Telegram, передает Новини.LIVE.
Буданов отметил, что последний понедельник мая - официальный Memorial Day, который символизирует осознание цены государственности и обретенного единства, а также свободы, завоеванной в войнах ХХ века.
"Как нация, которая сейчас платит самую высокую цену за защиту людей и свободы, мы, украинцы, как никто другой понимаем, насколько важно чествование тех, кто отдал все, чтобы мы жили в мире", — отметил Буданов.
Он говорит, что Украина ценит партнерство с США и благодарна каждому американцу, ветерану, которые присоединились к защите Украины от российской агрессии
"Склоняем голову перед памятью погибших воинов. Помним павших. Спасибо живым", — добавил руководитель ОП.
Как писали Новини.LIVE, в прошлом году на День памяти прибыли лидер США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и глава Пентагона Пит Хэгсет. Церемониальные мероприятия состоялись в Вашингтоне.
