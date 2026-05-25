Главная Новости дня День памяти в США: Буданов поблагодарил американцев за поддержку

Дата публикации 25 мая 2026 18:09
Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

В США в понедельник, 25 мая, День памяти. Сегодня чествуют военных, которые погибли, выполняя свой долг перед страной. Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов поблагодарил американцев за поддержку Украины.

Об этом Кирилл Буданов написал в Telegram, передает Новини.LIVE.

День памяти в США

Буданов отметил, что последний понедельник мая - официальный Memorial Day, который символизирует осознание цены государственности и обретенного единства, а также свободы, завоеванной в войнах ХХ века.

День памʼяті в США
День памяти в США. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Как нация, которая сейчас платит самую высокую цену за защиту людей и свободы, мы, украинцы, как никто другой понимаем, насколько важно чествование тех, кто отдал все, чтобы мы жили в мире", — отметил Буданов.

Он говорит, что Украина ценит партнерство с США и благодарна каждому американцу, ветерану, которые присоединились к защите Украины от российской агрессии

"Склоняем голову перед памятью погибших воинов. Помним павших. Спасибо живым", — добавил руководитель ОП.

Пост Буданова. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в прошлом году на День памяти прибыли лидер США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и глава Пентагона Пит Хэгсет. Церемониальные мероприятия состоялись в Вашингтоне.

Также мы рассказывали, как прошел День памяти в США в 2024 году.

США Украина Кирилл Буданов
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
