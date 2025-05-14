14 мая - День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны

Памятник евреям, погибшим во время Холокоста в Бабьем Яру. Фото: "Радио Свобода"

В среду, 14 мая, в Украине будут отмечают День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Памятная дата была установлена постановлением Верховной Рады Украины от 2 февраля 2021 года.

Новини.LIVE собрали исторические факты ко Дню памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны.

Реклама

Читайте также:

Памятник евреям, погибшим во время Холокоста в Бабьем Яру в Киеве. Фото: "Радио Свобода"

14 мая — День памяти украинцев, которые спасали евреев во время войны

Отметим, что Вторая мировая война имела много разных трагических измерений. Среди самых кровавых преступлений был Холокост — целенаправленное истребление еврейского народа.

В среду, 14 мая, в Украине чтят мужество тех украинцев, которые, рискуя жизнью, спасали евреев от смерти. Этот день напоминает о жертвенном подвиге этих великих людей.

Имена тысяч украинцев высечены на стене почета израильского национального мемориала "Яд Вашем" в Иерусалиме. Несмотря на это, еще тысячи имен спасателей и спасенных остаются неизвестными.

Израильский национальный мемориал "Яд Вашем". Фото: yadvashem.org

День памяти украинцев, которые спасали евреев во время войны — исторические факты

Во время Холокоста Украина потеряла 1,5 миллиона евреев — это четверть от уничтоженных 6 миллионов евреев Европы. Спасителями евреев были украинцы, поляки, русские, белорусы, крымские татары, армяне, греки, немцы, представители различных религиозных конфессий.

Эти граждане проявляли человечность, несмотря на то, что за оказание помощи евреям смертная казнь грозила не только самим спасателям, но и их детям, членам их семей.

По данным израильского национального мемориала Катастрофы и Героизма "Яд Вашем", 2 673 гражданина Украины Израиль отметил званием Праведника народов мира за спасение евреев от Холокоста, то есть нацистской политики уничтожения.

Израильский национальный мемориал "Яд Вашем". Фото: yadvashem.org

Украина занимает четвертое место по количеству Праведников, впереди только Польша, Нидерланды и Франция. В целом Праведники народов мира происходят более чем из 50 стран.

Отметим, что Яд Вашем — это израильский национальный мемориал Катастрофы (Холокоста) и Героизма. Размещен на западном склоне горы Герцля в Иерусалиме, на высоте 804 м над уровнем моря, рядом с Иерусалимским лесом. Мемориал был основан в 1953 году решением Кнессета с целью увековечить память о евреях — жертвах нацизма в 1933-1945 годах и о разрушенных еврейских общинах.

Напомним, что 30 января 2025 года, во Львове отметили еще две семьи, которые во время Второй мировой войны спасали евреев.

Ранее мы информировали, что в Харькове на мемориале жертв Холокоста в Дробицком Яру подростки показывали нацистские жесты.