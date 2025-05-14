14 травня — День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни

Пам'ятник євреям, які загинули під час Голокосту в Бабиному Яру. Фото: "Радіо Свобода"

У середу, 14 травня, в Україні відзначають День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Пам’ятну дату було встановлено постановою Верховної Ради України від 2 лютого 2021 року.

Новини.LIVE зібрали історичні факти до Дня пам'яті українців, що рятували євреїв під час Другої світової війни.

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Пам'ятник євреям, які загинули під час Голокосту в Бабиному Яру в Києві. Фото: "Радіо Свобода"

14 травня — День пам’яті українців, які рятували євреїв під час війни

Зазначимо, що Друга світова війна мала багато різних трагічних вимірів. Серед найкривавіших злочинів був Голокост — цілеспрямоване винищення єврейського народу.

У середу, 14 травня, в Україні вшановують мужність тих українців, які, ризикуючи життям, рятували євреїв від смерті. Цей день нагадує про жертовний подвиг цих великих людей.

Імена тисяч українців викарбувані на стіні пошани ізраїльського національного меморіалу "Яд Вашем" в Єрусалимі. Попри це, ще тисячі імен рятівників та врятованих залишаються невідомими.

Ізраїльський національний меморіал "Яд Вашем". Фото: yadvashem.org

День пам’яті українців, які рятували євреїв під час війни — історичні факти

Під час Голокосту Україна втратила 1,5 мільйона євреїв — це чверть від знищених 6 мільйонів євреїв Європи. Рятівниками євреїв були українці, поляки, росіяни, білоруси, кримські татари, вірмени, греки, німці, представники різних релігійних конфесій.

Ці громадяни виявляли людяність попри те, що за надання допомоги євреям смертна кара загрожувала не тільки самим рятівникам, але і їхнім дітям, членам їх родин.

За даними ізраїльського національного меморіалу Катастрофи й Героїзму "Яд Вашем", 2 673 громадянина України Ізраїль відзначив званням Праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту, тобто нацистської політики знищення.

Ізраїльський національний меморіал "Яд Вашем". Фото: yadvashem.org

Україна посідає четверте місце за кількістю Праведників, попереду лише Польща, Нідерланди та Франція. Загалом Праведники народів світу походять більш ніж із 50 країн.

Зазначимо, що Яд Вашем — це ізраїльський національний меморіал Катастрофи (Голокосту) та Героїзму. Розміщений на західному схилі гори Герцля в Єрусалимі, на висоті 804 м над рівнем моря, поряд з Єрусалимським лісом. Меморіал був заснований в 1953 році рішенням Кнесету з метою увіковічити пам'ять про євреїв — жертв нацизму в 1933-1945 роках та про зруйновані єврейські громади.

Нагадаємо, що 30 січня 2025 року, у Львові відзначили ще дві родини, які під час Другої світової війни рятували євреїв.

Раніше ми інформували, що у Харкові на меморіалі жертв Голокосту у Дробицькому Яру підлітки показували нацистські жести.