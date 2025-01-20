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День памяти киборгов — как защитники держали Донецкий аэропорт

20 января 2025 08:56
Карина Приходько - Редактор
День памяти защитников Донецкого аэропорта — что известно о событиях
Бои за Донецкий аэропорт. Фото: wikimedia.org
Карина Приходько - Редактор

Каждый год 20 января в Украине отмечают День памяти защитников Донецкого аэропорта. Оборона продолжалась с 26 мая 2014 года до 20 января 2015 года.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о боях в Донецке.

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Бои за Донецкий аэропорт

Бои за Донецкий аэропорт (ДАП) начались с 26 мая 2014 года, когда объект захватили российские сепаратисты и чеченские боевики. В тот же день украинские защитники ударили по вражеским позициям и восстановили контроль над аэропортом. Однако это было только начало большой борьбы, ведь бои за этот объект шли 242 дня — до 20 января 2015 года.

Россияне всеми силами пытались выбить украинских военных и выманивали их из пожарного депо разными способами, даже вели переговоры якобы от имени комбата наших войск Олега Кузьминых. Хотя к тому времени он уже был в плену. Однако военные из 90-го аэромобильного батальона во главе с Максимом Ридзаничем "Адамом", которые обороняли ДАП, сразу "раскусили" намерения врага и поняли, что уже на следующее утро будет новая атака.

В целом, в обороне Донецкого аэропорта принимали участие:

  • подразделения спецназовцев 3-го отдельного полка,
  • бойцы 79-й отдельной аэромобильной бригады,
  • бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады, 
  • бойцы 95-й отдельной аэромобильной бригады,
  • бойцы 93-й отдельной механизированной бригады,
  • бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады,
  • бойцы 90-го отдельного аэромобильного батальона,
  • бойцы 74-го отдельного разведывательного батальона,
  • бойцы полка "Днепр-1",
  • воины Добровольческого украинского корпуса,
  • а также медики и волонтеры, которые оказывали помощь украинским бойцам.

За их героические поступки многие из них получили государственные награды, некоторые — посмертно.

бои за Донецкий аэропорт
Украинские военные во время боев за Донецкий аэропорт. Фото: Сергей Лойко
бои за Донецкий аэропорт
Донецкий аэропорт. Фото: freeradio.com.ua
бои за Донецкий аэропорт
Бои за Донецкий аэропорт. Фото: wikimedia.org

По данным Института национальной памяти, самые жесткие бои пришлись на январь 2015 года. Так, 13 января из-за постоянных вражеских атак была разрушена диспетчерская башня аэропорта. Затем бои переместились на этажи нового терминала, где в течение нескольких дней украинские военные держали оборону. Уже 18-20 января произошли самые кровавые сражения. Тогда украинская армия удерживала первый этаж терминала, а российские оккупанты контролировали подвал и верхние этажи.

Уже 20 января захватчики взорвали бетонные перекрытия нового терминала аэропорта, превратив его в полные руины. Этот день стал последним для украинских защитников на этом стратегическом объекте. Военное руководство приняло решение об отводе украинских подразделений, и 22 января последние уцелевшие защитники покинули разрушенный аэропорт, завершив свою героическую оборону.

По официальным данным, в результате этих ожесточенных боев погибли около 100 украинских военных.

В 2022 году Приказом Министра обороны Украины и Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины установлено в системе Министерства обороны Украины День чествования защитников Донецкого аэропорта отмечать ежегодно 20 января.

Память посвящена всем, кто стоял за Украину в те дни. Таких людей начали называть "киборгами". По самой распространенной версии, так о защитниках аэропорта говорили враги, которые не могли иначе объяснить, почему гарнизон невозможно взять штурмом. Самое популярное выражение, которое вошло в историю вместе с подвигом украинцев стало "Киборги выстояли, не выстоял бетон".  

Напомним, бои в Донецкой области продолжаются до сих пор. ВСУ взрывают стволы шахт в регионе, чтобы помешать продвижению или сокрытию личного состава российскими захватчиками.

Также мы писали, какая ситуация в Покровске Донецкой области. Обстановка в городе сложная, но Силы обороны защищают свои позиции и не дают оккупантам захватить населенный пункт.

аэропорты военные оккупанты Донецк война в Украине

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