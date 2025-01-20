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День пам'яті кіборгів — як захисники тримали Донецький аеропорт

20 січня 2025 08:56
Карина Приходько - Редактор
День пам'яті захисників Донецького аеропорту — що відомо про події
Бої за Донецький аеропорт. Фото: wikimedia.org
Карина Приходько - Редактор

Кожного року 20 січня в Україні відзначають День пам'яті захисників Донецького аеропорту. Оборона тривала з 26 травня 2014 року до 20 січня 2015 року.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про бої в Донецьку.

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Бої за Донецький аеропорт

Бої за Донецький аеропорт (ДАП) розпочалися з 26 травня 2014 року, коли об'єкт захопили російські сепаратисти та чеченські бойовики. Того ж дня українські захисники вдарили по ворожих позиціях та відновили контроль над аеропортом. Однак це був лише початок великої боротьби, адже бої за цей об'єкт точилися 242 дні — до 20 січня 2015 року. 

Росіяни всіма силами намагалися вибити українських військових і виманювали їх із пожежного депо різними способами, навіть вели переговори нібито від імені комбата наших військо Олега Кузьміних. Хоча на той час він вже був у полоні. Однак військові з 90-го аеромобільного батальйону на чолі з Максимом Ридзаничем "Адамом", які обороняли ДАП, одразу "розкусили" наміри ворога і зрозуміли, що вже наступного ранку буде нова атака. 

Загалом, в обороні Донецького аеропорту брали участь:

  • підрозділи спецпризначенців 3-го окремого полку,
  • бійці 79-ї окремої аеромобільної бригади, 
  • бійці 81 окремої аеромобільної бригади, 
  • бійці 95 окремої аеромобільної бригади, 
  • бійці 93-ї окремої механізованої бригади,
  • бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади,
  • бійці 90-го окремого аеромобільного батальйону, 
  • бійці 74-го окремого розвідувального батальйону,
  • бійці полку "Дніпро-1",
  • вояки Добровольчого українського корпусу, 
  • а також медики та волонтери, які надавали допомогу українським бійцям.

За їхні героїчні вчинки багато з них отримали державні нагороди, деякі — посмертно.

бої за Донецький аеропорт
Українські військові під час боїв за Донецький аеропорт. Фото: Сергій Лойко
бої за Донецький аеропорт
Донецький аеропорт. Фото: freeradio.com.ua
бої за Донецький аеропорт
Бої за Донецький аеропорт. Фото: wikimedia.org

За даними Інституту національної пам'яті, найжорсткіші бої припали на січень 2015 року. Так, 13 січня через постійні ворожі атаки була зруйнована диспетчерська вежа аеропорту. Потім бої перемістилися на поверхи нового термінала, де протягом кількох днів українські військові тримали оборону. Вже 18-20 січня відбулися найкривавіші битви. Тоді українська армія утримувала перший поверх термінала, а російські окупанти контролювали підвал і верхні поверхи. 

Вже 20 січня загарбники підірвали бетонні перекриття нового термінала аеропорту, перетворивши його на повні руїни. Цей день став останнім для українських захисників на цьому стратегічному об'єкті. Військове керівництво ухвалило рішення про відведення українських підрозділів, і 22 січня останні вцілілі захисники залишили зруйнований аеропорт, завершивши свою героїчну оборону.

За офіційними даними, в результаті цих запеклих боїв загинули близько 100 українських військових. 

У 2022 році Наказом Міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України установлено в системі Міністерства оборони України День вшанування захисників Донецького аеропорту відзначати щороку 20 січня.

Пам'ять присвячена усім, хто стояв за Україну в ті дні. Таких людей почали називати "кіборгами". За найпоширенішою версією, так про захисників аеропорту казали вороги, які не могли інакше пояснити, чому гарнізон неможливо взяти штурмом. Найпопулярніший вислів, який увійшов в історію разом з подвигом українців став "Кіборги вистояли, не вистояв бетон".  

Нагадаємо, бої у Донецькій області тривають досі. ЗСУ підривають стволи шахт в регіоні, аби завадити просуванню чи приховуванню особового складу російськими загарбниками. 

Також ми писали, яка ситуація у Покровську Донецької області. Обстановка в місті складна, але Сили оборони боронять свої позиції та не дають окупантам захопити населений пункт. 

аеропорти військові окупанти Донецьк війна в Україні

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