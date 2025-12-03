Видео
Видео

День Николая и Рождество по новому календарю — когда праздновать

День Николая и Рождество по новому календарю — когда праздновать

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 00:06
Новый календарь зимних праздников - когда праздновать Николая и Рождество 2025 года
Зимние праздники. Фото: vinnitsa.info

После календарной реформы 2023 года украинские церкви — православная и греко-католическая — перешли на новоюлианский календарь. Это сместило даты большинства христианских праздников, в том числе и всего рождественского цикла.

Когда в этом году праздновать День Святого Николая и Рождество читайте в материале.

Читайте также:

Как изменились даты зимних праздников

Переход на новоюлианский календарь автоматически сместил даты зимних праздников. Таким образом, Украина полностью синхронизировала рождественский период с мировой христианской традицией.

Основные из праздников теперь приходятся на такие дни:

  • День Святого Николая — 6 декабря (ранее 19 декабря);
  • Сочельник — 24 декабря (ранее 6 января вечером);
  • Рождество Христово — 25 декабря (ранее 7 января);
  • Новый год — 1 января (дата не изменилась);
  • День Святого Василия — 1 января (ранее 14 января);
  • Крещение — 6 января (ранее 19 января).

Церковь ежедневно чтит память святых, но в зимний период особенно выделяют несколько дат — так называемые посвящения. С этими датами в народной традиции связано много обычаев, гаданий и обрядов, которые формировали атмосферу зимних праздников на протяжении веков.

  • 4 декабря — День святой Варвары;
  • 5 декабря — День святого Саввы;
  • 6 декабря — Николая Чудотворца;
  • 9 декабря — Анны (Зачатие праведной Анной Богородицы);
  • 29 декабря — Иосифа Обручника (переходящий праздник - в первое воскресенье после Рождества);
  • 31 декабря — Мелании (Меланки), Щедрый вечер.
Як змінилися дати зимових свят 2026
Даты зимних праздников. Фото: t.me/hs_kharkiv

Ранее мы рассказывали, сколько и когда украинцы будут отдыхать на зимние праздники в этом году.

А также узнайте важные праздничные даты в декабре, о которых часто забывают.

праздники зима Рождество календарь День Святого Николая сочельник
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
