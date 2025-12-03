Новый календарь зимних праздников - когда праздновать Николая и Рождество 2025 года

Зимние праздники. Фото: vinnitsa.info

После календарной реформы 2023 года украинские церкви — православная и греко-католическая — перешли на новоюлианский календарь. Это сместило даты большинства христианских праздников, в том числе и всего рождественского цикла.

Когда в этом году праздновать День Святого Николая и Рождество читайте в материале.

Как изменились даты зимних праздников

Переход на новоюлианский календарь автоматически сместил даты зимних праздников. Таким образом, Украина полностью синхронизировала рождественский период с мировой христианской традицией.

Основные из праздников теперь приходятся на такие дни:

День Святого Николая — 6 декабря (ранее 19 декабря);

Сочельник — 24 декабря (ранее 6 января вечером);

Рождество Христово — 25 декабря (ранее 7 января);

Новый год — 1 января (дата не изменилась);

День Святого Василия — 1 января (ранее 14 января);

Крещение — 6 января (ранее 19 января).

Церковь ежедневно чтит память святых, но в зимний период особенно выделяют несколько дат — так называемые посвящения. С этими датами в народной традиции связано много обычаев, гаданий и обрядов, которые формировали атмосферу зимних праздников на протяжении веков.

4 декабря — День святой Варвары;

5 декабря — День святого Саввы;

6 декабря — Николая Чудотворца;

9 декабря — Анны (Зачатие праведной Анной Богородицы);

29 декабря — Иосифа Обручника (переходящий праздник - в первое воскресенье после Рождества);

31 декабря — Мелании (Меланки), Щедрый вечер.

