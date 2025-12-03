Новый календарь зимних праздников - когда праздновать Николая и Рождество 2025 года

День Николая и Рождество по новому календарю — когда праздновать
После календарной реформы 2023 года украинские церкви — православная и греко-католическая — перешли на новоюлианский календарь. Это сместило даты большинства христианских праздников, в том числе и всего рождественского цикла.
Когда в этом году праздновать День Святого Николая и Рождество читайте в материале.
Как изменились даты зимних праздников
Переход на новоюлианский календарь автоматически сместил даты зимних праздников. Таким образом, Украина полностью синхронизировала рождественский период с мировой христианской традицией.
Основные из праздников теперь приходятся на такие дни:
- День Святого Николая — 6 декабря (ранее 19 декабря);
- Сочельник — 24 декабря (ранее 6 января вечером);
- Рождество Христово — 25 декабря (ранее 7 января);
- Новый год — 1 января (дата не изменилась);
- День Святого Василия — 1 января (ранее 14 января);
- Крещение — 6 января (ранее 19 января).
Церковь ежедневно чтит память святых, но в зимний период особенно выделяют несколько дат — так называемые посвящения. С этими датами в народной традиции связано много обычаев, гаданий и обрядов, которые формировали атмосферу зимних праздников на протяжении веков.
- 4 декабря — День святой Варвары;
- 5 декабря — День святого Саввы;
- 6 декабря — Николая Чудотворца;
- 9 декабря — Анны (Зачатие праведной Анной Богородицы);
- 29 декабря — Иосифа Обручника (переходящий праздник - в первое воскресенье после Рождества);
- 31 декабря — Мелании (Меланки), Щедрый вечер.
